Mihai Stoica anunță prima plecare de la FCSB: „Nu contează unde merge”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că , iar mijlocașul a declarat pentru site-ul nostru că vrea să își rezilieze contractul cu FCSB.

Mihai Stoica îi îndeplinește dorința lui Ovidiu Horșia: „Nu contează dacă e Dinamo”

Ovidiu Horșia mai are doi ani contract cu FCSB, însă speră să găsească înțelegere la oficialii clubului și să își rezilieze contractul. Pe lângă Dinamo, mijlocașul dreapta a mai negociat și cu CS Mioveni și Hermannstadt.

„Mihai Stoica decide că dacă Ovidiu Horşia vrea să meargă oriunde vrea să meargă Ovidiu Horşia, merge. Nu contează dacă e Dinamo, dacă e… dacă vrea Horşia la Dinamo, merge la Dinamo”, a declarat managerul general al FCSB la .

Jucătorul de 21 de ani a jucat 45 de minute în amicalul dintre FCSB A Clinceni și Dinamo, câștigat cu 3-1 de satelitul echipei lui Gigi Becali, iar Mihai Stoica îi recomandă să refuze oferta „câinilor”.

„Dar eu în locul lui Ovidiu Horşia, după amicalul dintre FCSB A Clinceni, că aşa se cheamă, şi Dinamo, când FCSB A Clinceni a dominat Dinamo categoric, că Dinamo nu putea să stea în picioare, aş rămâne la FCSB A Clinceni decât să merg la Dinamo.

Dar, mă rog, e decizia lui, dacă el crede că Dinamo poate să… că am înţeles că vrea să mai ia jucători, dar…”.

Gigi Becali îl lasă pe Mihai Stoica să ia decizia în cazul lui Ovidiu Horșia: „Nici nu mă interesează”

Gigi Becali îi lasă mână liberă lui Mihai Stoica să decidă soarta lui Ovidiu Horșia. „Sincer să fiu, nici nu mai aveam habar de Horșia ăsta pe unde mai este. Nici nu mă interesează, că dacă era vreun mare fotbalist era la prima echipă, nu? Nu i-am auzit pe ai mei din club să îmi spună că îl vrea Zăvăleanu la Dinamo. Dacă Meme vrea să îi dea drumul la băiat, atunci să plece.

Dar aici Meme decide, nu mă interesează pe mine Horșia. Nu am ajuns să fiu eu tată tuturor copiilor de la FCSB. Am fost un tată bun și am fost luat de……..nu mai zic, că iar mă enervez.

I-am luat pe toți eu de băiat bun de la salarii mici si i-am facut cu salarii de la peste 10 de mii la 30 de mii. Doar eu cu Mititelu ăla de la Craiova tocăm banii așa. Deci, Meme e cel care decide ce facem cu Horșia”, a declarat finanţatorul FCSB, conform .

Ovidiu Horșia a vorbit în FANATIK despre contractul cu FCSB și transferul la Dinamo

despre perioada FCSB și transferul la Dinamo: „Aștept și eu zilele astea să se concretizeze ceva cu Dinamo. Nu e încă 100% nimic. Mai am doi ani contract cu FCSB, numai că vreau să reziliez. Nu cred că o să fie probleme și am înțeles că o să îmi dea foaia de reziliere să o semnez”.

Deși s-a aflat sub contract cu FCSB în ultimii cinci ani, fiind crescut la echipa lui Gigi Becali, Horșia a jucat doar două meciuri și nu se teme de reacția fanilor dinamoviști: „Nu mi-e teamă că o să fiu primit rău de suporterii lui Dinamo. Trebuie să discut și eu cu cei din conducere și cu impresarul meu. Nu am fost un jucător exponențial pentru FCSB și nu cred că va fi o problemă. Mai sunt în discuții și cu alte echipe din prima ligă. Unii în insolvență, alții cu alte probleme. Am negociat cu CS Mioveni și Hermannstadt.

Am jucat 45 de minute la FCSB 2 în amicalul cu Dinamo. Dinamo s-a mișcat bine în prima repriză, pentru că au fost câțiva jucători cu experiență. În a doua repriză s-a văzut că s-au făcut schimbări și sunt mai mulți copii”.