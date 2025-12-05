Sport

FCSB, decimată pe final de an! Mihai Stoica, anunț îngrijorător despre situația accidentaților înaintea derby-urilor cu Dinamo și Rapid: „Este exclus să joace"

Mihai Stoica, anunț crunt pentru fanii FCSB înainte de meciurile cruciale din final de an, cu Dinamo și Rapid! Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea, David Miculescu și alți jucători importanți
Gabriel-Alexandru Ioniță
05.12.2025 | 09:12
FCSB decimata pe final de an Mihai Stoica anunt ingrijorator despre situatia accidentatilor inaintea derbyurilor cu Dinamo si Rapid Este exclus sa joace
Mihai Stoica, ultimele detalii despre accidentările de la FCSB. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre problemele medicale din prezent de la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru a oferit vești îmbucurătoare pentru fani în ceea ce îi privește pe Darius Olaru și Florin Tănase. Nu același lucru se poate spune însă și despre Daniel Bîrligea și David Miculescu.

Mihai Stoica, ultimele detalii despre problemele de lot de la FCSB: ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea și David Miculescu, accidentați recent

Bîrligea a suferit o entorsă în meciul disputat recent de campioana României la Belgrad cu Steaua Roșie în grupa de Europa League. Astfel, el nu a fost inclus în lot pentru partida din campionat din deplasare cu Farul Constanța. Același lucru s-a întâmplat și la duelul de la Arad cu UTA din grupele Cupei României. 

În acest timp s-a stabilit că atacantul urmează să nu fie disponibil nici pentru meciul cu Dinamo de pe Arena Națională din următoarea etapă de SuperLiga. Pe de altă parte, în exclusivitate pentru FANATIK, Gigi Becali a spus că Daniel Bîrligea va juca sigur contra lui Rapid în ultima rundă de campionat din acest an, doar că se pare că lucrurile sunt ceva mai complicate de atât.

Mihai Stoica a dat de înțeles că există posibilitatea ca fostul fotbalist de la CFR Cluj să nu mai revină pe teren în acest an, chiar dacă a făcut și mențiunea că lucrurile nu sunt încă tranșate în totalitate din acest punct de vedere. De asemenea, cu aceeași ocazie, oficialul de la FCSB a mai transmis și că David Miculescu nu s-a mai antrenat deloc în regim normal alături de coechipieri de la meciul cu Farul, bineînțeles de asemenea din motive medicale. 

Vești bune despre Darius Olaru și Florin Tănase

În plus, MM s-a mai referit și la jucătorii lui Elias Charalambous care urmează ca în scurt timp să plece la echipele lor naționale în perspectiva Cupei Africii pe Națiuni. Nu în ultimul rând, el a subliniat și că în prezent la FCSB mai există în continuare și accidentări ceva mai grave, cele ale lui Joyskim Dawa și Mihai Popescu, primul fiind totuși destul de aproape de revenire. De asemenea, au fost aduse în discuție și problemele medicale ale lui Alexandru Stoian și Denis Alibec. 

„Olaru s-a antrenat normal astăzi (n.r. joi), Florin Tănase s-a antrenat normal. Miculescu nu s-a antrenat deloc. Nu s-a mai antrenat deloc după meciul cu Farul.

Bîrligea este exclus să joace. Bîrligea cred că este ieșit în 2025. Nu știu dacă va lipsi la meciul cu Rapid. Se pune întrebarea dacă va fi sau nu la meciul cu Rapid. Atunci 100% nu vor fi Baba Alhassan, Siyabonga Ngezana și David Kiki care merg la Cupa Africii pe Națiuni.

Noi avem accidentați Dawa, Mihai Popescu, Bîrligea și la meciul cu UTA n-am putut să-i folosim pe Stoian și David Miculescu. Noi avem mulți jucători care lipsesc. Alibec, care s-a operat”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Acum la punctele de presă!