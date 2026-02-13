Mihai Stoica anunță un scenariu „horror” pentru FCSB în lupta la play-off: „Putem câștiga degeaba ultimele 4 meciuri”

ADVERTISEMENT

FCSB a avut o primă parte de stagiune modestă, iar acum se vede nevoită să câștige ultimele etape din sezonul regular pentru a fi între primele 6. Mihai Stoica a făcut calculele în direct și a precizat scenariul „horror” pentru echipa sa.

Mihai Stoica a făcut calculele FCSB-ului în lupta la play-off și a anunțat un scenariu șocant

Finalul sezonului regular vine cu meciuri intense și cu calcule făcute după fiecare etapă mai ales de către echipele care vor să își vadă numele în primele 6 la final. FCSB este una dintre combatante.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, a făcut calculele pentru echipa lui și a spus că este posibil ca bucureștenii să rateze prezența în play-off chiar și cu victorii pe linie.

„(n.r. – cu 49 de puncte să intri în play-off?) Da, nu știu. Deci noi, la momentul actual, suntem la mâna noastră doar cu Universitatea Cluj. Dacă CFR, Botoșani și FC Argeș câștigă toate meciurile, nu joacă între ele, atunci noi putem să câștigăm toate patru meciurile și le câștigăm degeaba, nu prindem play-off-ul. Așa că… nu știu ce să zic.

ADVERTISEMENT

E aproape imposibil ca CFR, Botoșani și FC Argeș să câștigă toate meciurile, dar există și posibilitatea asta. Matematica dă și șansa asta. La calcule suntem buni. Trebuie să câștigăm!”, a spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Momentul de totul sau nimic pentru FCSB: „Acesta este meciul cheie!”

, iar meciul dintre cele două se va relua duminică, tot pe „Oblemenco”, dar de data aceasta în campionat. Moderatorul Cristi Coste a semnalat importanța acestei partide pentru soarta bucureștenilor.

„Apropo de ce a spus Mihai Stoica în legătură cu calculele. Există situația ca FCSB, cu 4 victorii, 52 de puncte, să termine pe locul 7. Există și această variantă. Singura echipă pe care o pot băga sub ei este U Cluj, cu care au meci direct pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

FCSB, dintre toate, are meciul cel mai dificil acum, joacă pe terenul liderului. Eu zic că acesta este meciul cheie, cu Craiova”, a precizat moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Program CFR Cluj în ultimele 4 etape:

Hermannstadt (deplasare)

Petrolul (acasă)

Farul (deplasare)

Dinamo (acasă)

Program FC Botoșani:

UTA (deplasare)

U Cluj (acasă)

Hermannstadt (deplasare)

Petrolul (acasă)

Program FC Argeș:

Petrolul (deplasare)

Farul (acasă)

Dinamo (deplasare)

Unirea Slobozia (acasă)

40 de puncte a strâns FCSB după 26 de etape

8 este locul ocupat de bucureșteni înainte de jocul cu U Craiova