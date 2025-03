Mihai Stoica anunță un titular incontestabil la FCSB în play-off-ul SuperLigii: „Va juca mult. Nu are același grad de uzură”

FCSB și Rapid au făcut spectacol pe Arena Națională în prima rundă a play-off-ului și au remizat, scor 3-3, într-un . Mihai Stoica a vorbit despre gradul de uzură al jucătorilor săi în acest sezon.

Mihai Stoica: „Au fost niște greșeli individuale foarte mari”

și a publicat la adresa celor care au contestat campioana României, în urma partidei de pe Arena Națională. Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a vorbit despre parcursul european al echipei, care și-a pus clar amprenta în rândul jucătorilor.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, acesta a vorbit și despre diferența de program pe care gruparea roș-albastră a avut-o față de Rapid de la ultimul meci direct și a scos în evidență faptul că Cisotti poate prinde mult mai multe minute de acum încolo, neavând un grad de uzură ridicat, la fel ca ceilalți colegi ai săi.

„Eu sunt foarte mulțumit de ce s-a întâmplat, pentru că eu am simțit și din timpul săptămânii, mai ales după ce am venit de la Lyon și am vorbit cu cei din staff, tot ne gândeam poate nu este relevant cum se prezintă la antrenament, pentru că erau foarte obosiți.

ADVERTISEMENT

GPS-urile acestea ultraperformante spun gradul de oboseală musculară, astea nu mint. Când oboseala musculară este ridicată, riscul de accidentare este imens. Și totuși unii au spus, pe riscul meu joc în condițiile astea, nu am ce să fac.

Am fost bine spre foarte bine, dar au fost niște greșeli individuale foarte mari. Oboseala nu se observă atunci când doi jucători pleacă în sprint și unul bate pasul pe loc. Oboseala se manifestă în primul rând când iei decizii greșite.

ADVERTISEMENT

În momentul când îți marchează două goluri un fundaș central, e clar că nu pot marca decât dacă au fost erori de marcaj, de poziționare. Unii jucători pot trece peste gradul ăsta de oboseală avansată, Cisotti nu s-a văzut, el nu a jucat cât au jucat ceilalți”.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica: „Toată lumea crede că sunt flăcări în Giulești și nu putem să intrăm”

„Oboseala nu vine din ultimele meciuri, se accentuează în ultimele meciuri, dar vine din tot sezonul. Eu cred că Cisotti va juca mult de acum încolo, pentru că el nu are același grad de uzură cu jucători de vârsta lui care au jucat la alt nivel.

Între meciurile cu Rapid, Rapid a jucat un singur meci la Hermannstadt. Noi am jucat, Lyon – Craiova – Lyon. Una este să joci duminică după joi și alta ste să joci joi după duminică. Mă așteptam să fie măcar 35.000 de spectatori, nu 45.000 cum au fost în mod normal. Îmi explic că provincia nu a venit, pentru că provincia alege meciurile cele mai importante și meciuri importante pentru noi au fost altele anul ăsta.

Abia aștept să mergem în vulcanul din Giulești, când ei vor juca cu 3 sau 4 zile meciul de Cupă. Abia aștept, pentru că știu sigur de data asta că vom câștiga acolo unde toată lumea crede că sunt flăcări și nu putem să intrăm”, a declarat Mihai Stoica, potrivit .