Mihai Stoica, anunțul momentului despre transferul iernii la FCSB: „A fost o discuție”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că au existat deja anumite discuții pentru aducerea lui Andre Duarte, fostul fundaș central de la FCU Craiova, cu evoluții foarte apreciate în România în perioada respectivă. Portughezul a devenit liber de contract recent, după despărțirea de maghiarii de la Ujpest.

Mihai Stoica a confirmat discuțiile pentru transferul lui Andre Duarte la FCSB

Meme Stoica a explicat că el s-a aflat în mai multe rânduri în atenția campioanei României, iar acum s-a creat contextul ideal pentru ca această mutare să se realizeze în cele din urmă. Pe de altă parte însă, oficialul clubului roș-albastru a mai transmis cu această ocazie și că în prezent există mai multe discuții cu fotbaliști care evoluează pe această poziție.

„S-a făcut liber de Ujpest. A fost mereu, ne-a interesat mereu, da. Am fost în contact, nu avem nimic deocamdată, dar a fost o discuție. A plecat de la Craiova, a jucat la Osijek meci de meci, a jucat la Ujpest meci de meci, după s-a întâmplat ceva, nu știu ce, a fost trimis la echipa a doua și acum s-a reziliat contractul. (n.r. Dacă au mai multe discuții cu fundași centrali) Da. (n.r. Duarte) A jucat toate secundele într-o ediție de campionat.

Sunt niște fundași foarte interesanți în Europa care termină în vară, intră în ultimele 6 luni. Dacă semnezi cu jucătorul, e mult mai ușor să negociezi cu clubul”, la

Informația a fost furnizată în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA

, 25 noiembrie:

„Din informațiile noastre, e foarte aproape să se închidă transferul lui Andre Duarte la FCSB. Știți foarte bine, au fost ceva probleme cu cei de la Ujpest. Deocamdată nu au postat despărțirea definitivă de Andre Duarte, dar e foarte aproape de a ajunge liber de contract la FCSB. A fost dorit și pe vremea când era la FC U Craiova, la echipa lui Adrian Mititelu.

Aceasta ar fi una dintre mutările pe care FCSB le pregătește în această pauză care se apropie. Chiar vorbea Mihai Stoica de faptul că sunt aproape să închidă cu un fundaș central”.