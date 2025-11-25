Sport

Mihai Stoica, anunțul momentului despre transferul iernii la FCSB: „A fost o discuție”

Mihai Stoica, detalii de maxim interes pentru fanii FCSB-ului! Șanse mari să se realizeze super-transferul dorit de Gigi Becali!
Gabriel-Alexandru Ioniță
25.11.2025 | 19:24
Mihai Stoica anuntul momentului despre transferul iernii la FCSB A fost o discutie
breaking news
Mihai Stoica a vorbit despre transferul lui Andre Duarte la FCSB. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că au existat deja anumite discuții pentru aducerea lui Andre Duarte, fostul fundaș central de la FCU Craiova, cu evoluții foarte apreciate în România în perioada respectivă. Portughezul a devenit liber de contract recent, după despărțirea de maghiarii de la Ujpest.

Mihai Stoica a confirmat discuțiile pentru transferul lui Andre Duarte la FCSB

Meme Stoica a explicat că el s-a aflat în mai multe rânduri în atenția campioanei României, iar acum s-a creat contextul ideal pentru ca această mutare să se realizeze în cele din urmă. Pe de altă parte însă, oficialul clubului roș-albastru a mai transmis cu această ocazie și că în prezent există mai multe discuții cu fotbaliști care evoluează pe această poziție.

ADVERTISEMENT

„S-a făcut liber de Ujpest. A fost mereu, ne-a interesat mereu, da. Am fost în contact, nu avem nimic deocamdată, dar a fost o discuție. A plecat de la Craiova, a jucat la Osijek meci de meci, a jucat la Ujpest meci de meci, după s-a întâmplat ceva, nu știu ce, a fost trimis la echipa a doua și acum s-a reziliat contractul. (n.r. Dacă au mai multe discuții cu fundași centrali) Da. (n.r. Duarte) A jucat toate secundele într-o ediție de campionat.

Sunt niște fundași foarte interesanți în Europa care termină în vară, intră în ultimele 6 luni. Dacă semnezi cu jucătorul, e mult mai ușor să negociezi cu clubul”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport. 

ADVERTISEMENT
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui...
Digi24.ro
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB

Informația a fost furnizată în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA

Cristi Coste, realizatorul emisiunii, a făcut această dezvăluire în cadrul ediției marți, 25 noiembrie:

ADVERTISEMENT
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde de euro, Țiriac a primit...
Digisport.ro
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde de euro, Țiriac a primit o ofertă ”ieșită din comun” și n-a stat pe gânduri: gratis!

„Din informațiile noastre, e foarte aproape să se închidă transferul lui Andre Duarte la FCSB. Știți foarte bine, au fost ceva probleme cu cei de la Ujpest. Deocamdată nu au postat despărțirea definitivă de Andre Duarte, dar e foarte aproape de a ajunge liber de contract la FCSB. A fost dorit și pe vremea când era la FC U Craiova, la echipa lui Adrian Mititelu.

Aceasta ar fi una dintre mutările pe care FCSB le pregătește în această pauză care se apropie. Chiar vorbea Mihai Stoica de faptul că sunt aproape să închidă cu un fundaș central”. 

ADVERTISEMENT
7.20 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „2 solist” la meciul Steaua Roșie Belgrad - FCSB
L-au interceptat imediat! Gică Hagi, apariție de gală la un meci de Champions...
Fanatik
L-au interceptat imediat! Gică Hagi, apariție de gală la un meci de Champions League: ”Se numără printre cei prezenți”. Video
Accidentare dură în SuperLiga: va rata restul anului! Clubul se revoltă
Fanatik
Accidentare dură în SuperLiga: va rata restul anului! Clubul se revoltă
Cristiano Ronaldo și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Irlanda. Ce...
Fanatik
Cristiano Ronaldo și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Irlanda. Ce se întâmplă cu starul portughez în vederea Cupei Mondiale. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
BOMBĂ! Ofertă clară pentru Louis Munteanu: 6.000.000 €! Salariul uriaș pe care îl...
iamsport.ro
BOMBĂ! Ofertă clară pentru Louis Munteanu: 6.000.000 €! Salariul uriaș pe care îl cere jucătorul
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!