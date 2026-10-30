Mihai Stoica, aproape de bătaie la Bistrița! Atacatorul a premeditat totul: „Stați să vedeți ce se întâmplă”. Video

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Jucătorii și staff-ul FCSB-ului au plecat supărați de la Bistrița. După trei victorii la rând în SuperLiga, a venit o primă înfrângere pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf. S-a întâmplat în etapa a 2-a din Cupa României, cu Gloria, scor 0-1. La finalul partidei, Mihai Stoica (61 de ani) a intrat într-o altercație cu un celebru susținător al gazdelor.

Un fan de la Gloria Bistrița l-a atacat pe Mihai Stoica

FCSB, care nu a trecut niciodată de grupele Cupei României, a picat pe locul 2 în Grupa C, cu 3 puncte, cu Csikszereda. Revenind la meciul de la Bistrița, la scurt timp după ultimul fluier al lui Cristian Moldoveanu, în tribune a avut loc un episod incredibil.

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După , Mihai Stoica, președintele C.A. de la FCSB, a fost agresat de către un fan al gazdelor. Este vorba despre Florin Cilică, un cunoscut realizator de radio și un suporter înfocat al Gloriei Bistrița. El a sărit asupra lui Mihai Stoica, dar Cătălin Făiniși, ofițerul de presă de la roș-albaștri, și Ionuț Zottu, analistul video, au intervenit pentru ca lucrurile să nu degenereze.

Florin Cilică a premeditat totul: „Urmează să mă iau de MM Stoica”

Înainte să aibă loc incidentul, Cilică s-a filmat pe modul selfie și le-a transmis urmăritorilor săi: „Urmează să mă iau de MM Stoica, pentru că ultima dată s-a luat de Radu Moldovan, aici la stadionul Jean Pădureanu. Urmează să mă iau de el, fiți pe fază!”. Suporterul Gloriei a ținut să îi reproșeze lui Mihai Stoica că l-a bătut o echipă de Liga a 2-a a României, amintind de declarația oficialului roș-albaștrilor, din 2025, când MM a spus că a fost înjurat non-stop la Bistrița. „Mno, acuma de cine te mai iei, cu cine mai ai treabă? Te-a bătut o echipă de liga a doua. Rușine!”, a fost reproșul adus de către Florin Cilică.

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Radu Moldovan, atacat dur de Mihai Stoica: „Ne-a zis de morți tot meciul”

Gloria Bistrița și FCSB s-au întâlnit pe arena Jean Pădureanu și în stagiunea trecută din Cupa Românie, când roș-albaștrii s-au impus cu scorul de 3-1. Atunci, Mihai Stoica a lansat acuzații dure la adresa lui . „Ne-am dus la Bistriţa a fost sărbătoare acolo. Mai puţin a sărbătorit un înalt oficial local, care ne-a înjurat din primul până în ultimul minut. A înjurat arbitri, ne-au înjurat pe noi, fără nume.

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«Echipă de morţi», «aţi luat banii oierului», «brânzar», din minutul 1 până în minutul 90. Se uita la noi dacă avem vreo reacţie. Noi fiind Târnovanu, Tavi Popescu, Cătălin Făinişi, Toma, Cisotti, eu. Lângă mine, Gabi Balint. Este preşedintele Consiliului Judeţean. Îl cheamă Moldovan. A fost deputat, ne-a înjurat non-stop, fiind femei acolo. La pauză a trimis să ne trimită la masă, la bufet”, a dezvăluit Mihai Stoica.