Mihai Stoica, armistiţiu cu galeria lui Dinamo: „În multe situaţii am fost nesimţit, dar nu voiam să retrogradeze”

Mihai Stoica (61 de ani) nu se așteaptă la o atmosferă ostilă la adresa sa în derby-ul Dinamo – FCSB din barajul pentru Europa. Președintele C.A. al fostei campioane a României a dezvăluit cum a îngropat securea războiului cu fanii rivalei.

Ce înțelegere are Mihai Stoica cu ultrașii lui Dinamo

Mihai Stoica nu se așteaptă la injurii la adresa sa în derby-ul Dinamo – FCSB, programat vineri, 29 mai, ora 20:30. „Eu nu mai am treabă. E un armistițiu de câțiva ani. Băieții de acolo au înțeles. Am cunoscut câțiva lideri. Eu am un respect foarte mare pentru fenomenul ultras. Sunt sigur că dacă nu lucram în fotbal și aveam o cafenea de specialitate, să zicem, acolo stăteam, în peluză. Maxim dacă mergeam cu fata mea stăteam în Tribuna 2. Nu stăteam niciodată la VIP sau la lojă. Înțeleg manifestările, rivalitatea. Nu am înțeles de ce să compui o piesă să fie atât de abjectă la adresa fetei mele. După ce am avut niște discuții au renunțat să mai cânte chestia aia. Și am apreciat asta. Eu am provocat în trecut. Recunosc. Mi-a făcut Borcea una să înnebunesc.

Ca să dovedesc apartenența mea, că eu țin cu Steaua de la 9 ani, și erau unii care ziceau că m-am făcut stelist peste noaptea. Borcea știa că tata a fost dinamovist. Era dinamovist de mic, acum se dă stelist. M-a omorât. Și-a bătut joc de mine. Eu nu am fost în viața mea dinamovist. Tata da, nu eu. Borcea a făcut mișto de mine. (n.r. – E un armistițiu tacit?) Da, dar nici eu nu am mai provocat vreodată”, a transmis Meme Stoica.

MM Stoica regretă că Dinamo a retrogradat în Liga 2

FCSB este singura echipă din România care a jucat doar în SuperLiga. Fosta campioană a rămas „singură” după ce Dinamo a retrogradat la finalul sezonului 2021-2022. Atunci, roș-albii au fost trimiși pentru prima dată în eșalonul secund după

„Dacă eu eram nesimțit și am fost de multe ori… Uite, îți spun fără pic de ipocrizie. Mie nu mi-a plăcut că Dinamo a retrogradat. Nu am suferit pentru ei, dar nu am vrut să retrogradeze Dinamo. Să sufere, dar să nu pice. Era important și pentru noi. Fără derby-ul ăla nu are farmec. Joci de două ori sau de patru ori pe an cu ei. Astea sunt meciurile cu cele mai puternice trăiri. Nu trebuie să joci cu ceva pe masă, cum jucăm acum, dar sunt meciurile cele mai importante”, a declarat Mihai Stoica, la MM LA FANATIK.

