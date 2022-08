Mihai Stoica asteaptă 50.000 de fani la meciul cu Viking: „Nu am trăit niciodată așa ceva!”

Managerul general al vicecampioanei României se bucură de victoria cu Dunajska Streda și a spus că FCSB mai așteaptă încă doi fotbaliști la echipă în următoarea perioadă.

Mihai Stoica asteaptă 50.000 de fani la meciul cu Viking

Mihai Stoica a vorbit despre aportul fanilor la meciul dintre , recunoscând că așteaptă 50.000 de suporteri la partida cu Viking:

„Am suferit puțin, nu pot să spun că nu. Ne-a activat bara dată de ei. Cred că și Dunajska Streda a demonstrat că sunt câțiva jucători de valoare în lotul lor. Vă dau cuvântul meu de onoare, eu nu am trăit niciodată o astfel de atmosferă.

Când suporterii noștri, peste 40.000 de suporteri și-au aprins lanterna de la telefoane a fost ceva incredibil, eu nu am trăit niciodată așa ceva de când sunt la Steaua (N.r – FCSB).

Se deschide și peluza și să vedem câți suporteri norvegieni vor veni, dar cred că vom depăși 50.000 de fani”.

„Ne-am calificat în play-off cu dublă victorie, cum să nu fiu mulțumit. Faza golului e de excepție, pasa lui Octavian Popescu e reușită de marii fotbaliști, la fel și execuția lui Bogdan Rusu, iar Andrei Cordea a urmărit foarte bine și a înscris.

Mai trebuie remarcat un jucător care a depus un efort, cum rar vezi la un fotbalist român, adică Darius Olaru. Afecțiunea, poate exagerată, care ne înconjoară acum, e o formă de protest a suporterilor steliști, care au fost șicanați mereu, noi nu avem voie să jucăm unde vrem, cu drept deplin.

O dată cu întoarcerea Peluzei Nord, s-au întors și suporterii alături de noi. Nu pot decât să îi felicităm. Trei puncte în patru etape sunt foarte puține, nu vrem să sacrificăm meciul cu Chindia”, a mai spus MM Stoica, la TV .

„Miculescu va fi bine, dar problemele sunt la Șut!”

MM Stoica a continuat și a vorbit despre accidentările lui , explicând ce s-a întâmplat cu mijlocașul defensiv al „roș-albaștrilor”:

„Cele mai mari probleme le are Adrian Șut, care are o entorsă de genunchi. Merită subliniat efortul său, pentru că accidentarea a venit la scurt timp după ce a intrat și tot a terminat meciul. Are genunchiul cam lat.

Miculescu cred că va fi bine, iar Cordea e bine, pe Miculescu l-a călcat un adversar, să vedem, dar va fi bine”.

„Cu un jucător suntem aproape sigur, iar în legătură cu celălalt depinde doar de el. Mâine sper să îl semnăm pe unul dintre ei.

Nu e vorba despre Ștefănescu. E unul din campionatul intern și unul din afară. Nu e vorba nici despre Ișfan”, a mai spus MM Stoica.