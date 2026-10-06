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Mihai Stoica, atac devastator la Andrei Rațiu după România – Suedia 0-1: „Își bate joc! De aia nu mai pot eu că nu vine la națională”

Mihai Stoica l-a criticat în termeni duri pe fundașul dreapta român Andrei Rațiu (28 de ani) după România - Suedia, scor 0-1, din Liga Națiunilor.
Mihai Cheleș
06.10.2026 | 16:47
Mihai Stoica atac devastator la Andrei Ratiu dupa Romania Suedia 01 Isi bate joc De aia nu mai pot eu ca nu vine la nationala
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Andrei Rațiu, după România - Suedia / Foto: Sport Pictures
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Oficialul celor de la FCSB îl consideră pe fotbalistul celor de la Rayo Vallecano drept principalul vinovat pentru golul marcat de Viktor Gyokereș și a avut o intervenție extrem de dură în direct, la Prima Sport.

Mihai Stoica l-a făcut praf pe Andrei Rațiu

Naționala României a încheiat acțiunea din Liga Națiunilor cu o nouă înfrângere. A patra din tot atâtea partide disputate, scor 0-1 contra Suediei, pe Arena Națională. Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 13 de atacantul celor de la Arsenal Londra, Viktor Gyokoeres.

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Nicolae Stanciu a pierdut mingea la aproximativ 30 de metri de propria poartă, iar suedezii au profitat imediat. Bernhardsson a centrat pentru Nanasi la colțul lung, acesta a trimis în bară, iar balonul a ajuns la Gyökeres, care a înscris în poarta goală.

Președintele CA de la FCSB, Mihai Stoica, nu-l consideră numai pe Nicolae Stanciu vinovat la gol. Acesta îl indică și pe Andrei Rațiu, cel care a făcut un marcaj foarte larg adversarului Nanasi, iar acesta a putut relua nestingherit spre poarta lui Otto Hindrich. Fundașul lui Rayo este acuzat că s-a oprit inexplicabil și și-a pierdut omul din marcaj.

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Rațiu este la fel de vinovat, se oprește, nu vine cu adversarul. Dacă venea, îl bloca și nu mai ajungea niciodată în stâlpul porții și în piciorul lui Gyökeres. În schimb, Rațiu a fost senzațional ofensiv în prima repriză. (…) Când ei îți fac semn să vii și tu te oprești… Iertați-mă, bine, atunci! Măi, Rațiu n-are nicio vină? Și inventez eu? N-are pic de responsabilitate defensivă și asta face meci de meci, iar nimeni nu zice nimic”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

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Andrei Rațiu, protejat de critici?

Mihai Stoica și-a continuat și accentuat tirada la adresa lui Andrei Rațiu. În plus, oficialul roș-albaștrilor a afirmat că nu o să se oprească din a-și expune punctul de vedere doar pentru că fotbalistul s-ar putea supăra și nu ar mai onora convocările viitoare la echipa națională. MM Stoica a reamintit că nu este prima dată când Andrei Rațiu greșește grav în meciurile României.

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Noi avem o mare problemă, să nu cumva să se supere Rațiu… Așa a zis nea Mircea: «Dacă se supără și nu mai vine…». De aia nu mai pot eu că nu vine Rațiu. Să-și facă treaba! Astea nu sunt erori. Este pentru că își bate joc. El vede că sunt doi contra lui Coubiș și el nimic”, a mai spus Mihai Stoica.

  • 41 de meciuri are Andrei Rațiu în naționala României.
  • 24.000.000 de euro este cota lui Andrei Rațiu, conform transfermarkt.de.
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Mihai Cheleș
Mihai Cheleș
Mihai Cheleș este editor pe sport la FANATIK. Lucrează în presă din 2016, când și-a început activitatea în rubrica de sport a cotidianului „Cuget Liber” din Constanța. În 2019, s-a mutat la București, unde și-a continuat activitatea în presa sportivă. De-a lungul carierei a lucrat pentru Telekom Sport/Orange Sport, PlaySport, ProSport, Digi Sport, GOLAZO și iAMsport.ro, înainte de a ajunge la FANATIK.
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