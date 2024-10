Mihai Stoica, atac după ultimele declarații ale lui Dan Petrescu: „Ne ține socoteala nouă?”

. La finalul duelului, , având în vedere că echipa s-a despărțit de mai mulți jucători importanți în perioada de transferuri din vară.

MM Stoica, atac după ultimele declarații ale lui Dan Petrescu: „Ne ține socoteala nouă”

Managerul general de la FCSB s-a arătat deranjat de declarațiile lui Dan Petrescu de la finalul meciului cu FC Argeș. Mihai Stoica e de părere că tehnicianul „feroviarilor” ar trebui să-și vadă de propria echipă.

ADVERTISEMENT

În același timp, oficialul FCSB-ului a contra-atacat declarația lui Dan Petrescu legată de transferul lui Daniel Bîrligea și a afirmat că roș-albaștrii l-au vândut pe Florinel Coman, în urma căruia Campioana României a încasat nu mai puțin de 6 milioane de euro.

„Ne ține socoteala nouă. Așa zice clasamentul, că suntem la egalitate de puncte și avem golaveraj mai slab noi. Ne ține nouă socoteala că «ne-a luat nouă atacantul»… da, dar noi am vândut un atacant pe cinci milioane. Sau chiar șase.

ADVERTISEMENT

El în loc să vorbească de CFR, vorbea de FCSB. Foarte frumos! Pentru el? Vezi că are puncte multe concitadina, pe care o bătea pe unde o prindea”, a spus Meme Stoica, potrivit .

„FCSB este în urma noastră, după ce ne-au luat atacantul”

Dan Petrescu a vorbit la finalul partidei din Cupa României Betano și despre FCSB, campioana en-titre. „Bursucul” s-a arătat mulțumit de faptul că CFR Cluj se află peste FCSB în clasament, asta după ce Daniel Bîrligea a fost cedat de „feroviari” în schimbul a două milioane de euro.

ADVERTISEMENT

„Puțin supărat. Am făcut o primă repriză bună, am marcat, după care în partea a doua nu am intrat bine deloc. Ca de obicei, au fost două șuturi pe poarta noastră, două goluri. Noi am ratat niște ocazii pe final, puteam să câștigăm. Cum să nu mă îngrijoreze? Facem multe greșeli individuale.

Boben trebuia să-l lase să se ducă, se ducea spre margine, e o greșeală foarte mare. Nu uitați, cei mai buni 4-5 jucători au plecat, nu e ușor să-i înlocuiești. Chiar dacă mi-am asumat sau nu, ce să fac? Eu cred în această echipă. FCSB, dacă nu mă înșel, e în urma noastră, după ce ne-a luat și atacantul.

ADVERTISEMENT

Sunt alte echipe cu puncte mai multe, dar putem să le prindem din urmă. Asta mă enervează cel mai mult, nu înțelegem realitatea”, a declarat Dan Petrescu, la finalul partidei din Cupa României Betano.