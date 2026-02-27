Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mihai Stoica, atac dur la autorităţi pentru închiderea Arenei Naţionale: “Metallica nu are nevoie de gazon să facă sprinturi!”

Mihai Stoica, exasperat de închiderea Arenei Naționale în luna mai pentru concertul Metallica. Ce a spus președintele FCSB-ului despre decizia luată de autorități.
Mihai Dragomir
27.02.2026 | 09:30
Mihai Stoica atac dur la autoritati pentru inchiderea Arenei Nationale Metallica nu are nevoie de gazon sa faca sprinturi
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica a mitraliat autoritățile după ce au decis închiderea Arenei Naționale în luna mai. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a avut o reacție dură legată de faptul că fotbalul va fi interzis în luna mai a acestui an pe Arena Națională. Ce a spus despre concertele care vor avea loc pe cel mai mare stadion al țării fix în cea mai importantă perioadă a sezonului.

Mihai Stoica, atac dur la autorităţi pentru închiderea Arenei Naţionale din cauza concertului Metallica

Stadioanele de fotbal din România au găzduit, și continuă să o facă, și alte activități și evenimente în afara fotbalului. Factorul financiar este cel care determină autoritățile de cele mai multe ori să ofere arenele spre disponibilitatea altor activități decât cele sportive.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a avut o reacție dură despre închiderea Arenei Naționale în luna mai cu prilejul concertelor de rock care se vor organiza acolo. Oficialul FCSB-ului nu înțelege logica plasării unor astfel de evenimente fix când fotbalul românesc are cea mai importantă perioadă.

„O să cânte Metallica acolo. Metallica poate să cânte și dacă terenul e impracticabil, bănuiesc. Nu cred că fac sprinturi pe acolo și își dau centrări. E bine că avem un stadion unde să concerteze trupele grele, doar nu o să jucăm fotbal pe stadion. Mai ales vara. Deci vara nu e pentru jucat fotbal.

ADVERTISEMENT
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins...
Digi24.ro
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan

Normal, dar iarna se joacă atunci când ninge, când îngheață, atunci e perfect. Vara putem să punem panseluțe acolo. La noi s-ar putea să nu mai fie meciuri așa de importante atunci (n.r. – despre posibilitatea ca FCSB să fie în play-out atunci)”, a spus Mihai Stoica la FANATIIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
O nouă răsturnare de situație. Mario Iorgulescu, în fața verdictului final
Digisport.ro
O nouă răsturnare de situație. Mario Iorgulescu, în fața verdictului final

Ce se întâmplă cu Arena Națională în luna mai, de fapt

Începând din luna mai a anului 2026, pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, nu se va mai putea juca fotbal, întrucât sunt programate două concerte uriașe: Trupele Metallica (13 mai) și Iron Maiden (28 mai) vor cânta la București.

Cum biletele s-au vândut deja în număr mare, locația nu mai poate fi schimbată. Astfel, meciurile de pe acest stadion vor fi suspendate în perioada menționată.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali s-a revoltat după aflarea veștii că nu se mai joacă fotbal pe Arena Națională. „Vin unii străini și îi acceptă imediat!”

Suspendarea fotbalului pe Arena Națională în luna mai a provocat reacții mai ales din partea echipelor care folosesc stadionul pentru jocurile de acasă. Gigi Becali a comentat vehement decizia luată de LPF.

„Stadioanele sunt făcute pentru fotbal, nu pentru alte activități. În România se poate orice. Vin unii străini și îi acceptă imediat și eu nu pot să construiesc biserică de lemn pe terenul meu!”, mărturisea Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK.

Mihai Stoica atac dur la autorităţi pentru închiderea Arenei Naţionale

Pavlo Isenko, nemulţumit că a ajuns rezervă la Universitatea Craiova?! “Am vrut concurenţă...
Fanatik
Pavlo Isenko, nemulţumit că a ajuns rezervă la Universitatea Craiova?! “Am vrut concurenţă pe toate posturile! Dacă Popescu ţine poarta ferecată…”
Suma uriaşă pe care o face CFR Cluj din vânzarea de bilete la...
Fanatik
Suma uriaşă pe care o face CFR Cluj din vânzarea de bilete la derby-urile cu FCSB: “Se fac bani serioşi!”
Gigi Becali, discuţie cu Ştefan Târnovanu: “De ce vorbeşti acum? E perioadă de...
Fanatik
Gigi Becali, discuţie cu Ştefan Târnovanu: “De ce vorbeşti acum? E perioadă de transferuri?”. Ce clauză de reziliere are portarul FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Un meci din Liga 1, aranjat pentru pariuri de mafia italiană: 'S-a jucat...
iamsport.ro
Un meci din Liga 1, aranjat pentru pariuri de mafia italiană: 'S-a jucat scor corect!'. Fotbalistul implicat a rupt tăcerea: 'Se poate întâmpla'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!