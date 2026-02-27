Mihai Stoica, atac dur la autorităţi pentru închiderea Arenei Naţionale: “Metallica nu are nevoie de gazon să facă sprinturi!”

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a avut o reacție dură legată de faptul că fotbalul va fi interzis în luna mai a acestui an pe Arena Națională. Ce a spus despre concertele care vor avea loc pe cel mai mare stadion al țării fix în cea mai importantă perioadă a sezonului.

Mihai Stoica, atac dur la autorităţi pentru închiderea Arenei Naţionale din cauza concertului Metallica

Stadioanele de fotbal din România au găzduit, și continuă să o facă, și alte activități și evenimente în afara fotbalului. Factorul financiar este cel care determină autoritățile de cele mai multe ori să ofere arenele spre disponibilitatea altor activități decât cele sportive.

Mihai Stoica a avut o reacție dură despre închiderea Arenei Naționale în luna mai cu prilejul concertelor de rock care se vor organiza acolo. Oficialul FCSB-ului nu înțelege logica plasării unor astfel de evenimente fix când fotbalul românesc are cea mai importantă perioadă.

„O să cânte Metallica acolo. Metallica poate să cânte și dacă terenul e impracticabil, bănuiesc. Nu cred că fac sprinturi pe acolo și își dau centrări. E bine că avem un stadion unde să concerteze trupele grele, doar nu o să jucăm fotbal pe stadion. Mai ales vara. Deci vara nu e pentru jucat fotbal.

Normal, dar iarna se joacă atunci când ninge, când îngheață, atunci e perfect. Vara putem să punem panseluțe acolo. La noi s-ar putea să nu mai fie meciuri așa de importante atunci (n.r. – despre posibilitatea ca FCSB să fie în play-out atunci)”, a spus Mihai Stoica la FANATIIK SUPERLIGA.

Ce se întâmplă cu Arena Națională în luna mai, de fapt

Începând din luna mai a anului 2026, pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, nu se va mai putea juca fotbal, întrucât Trupele Metallica (13 mai) și Iron Maiden (28 mai) vor cânta la București.

Cum biletele s-au vândut deja în număr mare, locația nu mai poate fi schimbată. Astfel, meciurile de pe acest stadion vor fi suspendate în perioada menționată.

Gigi Becali s-a revoltat după aflarea veștii că nu se mai joacă fotbal pe Arena Națională. „Vin unii străini și îi acceptă imediat!”

Suspendarea fotbalului pe Arena Națională în luna mai a provocat reacții mai ales din partea echipelor care folosesc stadionul pentru jocurile de acasă.

„Stadioanele sunt făcute pentru fotbal, nu pentru alte activități. În România se poate orice. Vin unii străini și îi acceptă imediat și eu nu pot să construiesc biserică de lemn pe terenul meu!”, mărturisea Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK.