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FCSB a înregistrat un nou eșec în SuperLiga, al treilea consecutiv, și a căzut în clasament. În runda a 8-a, „nașii” fostei campioane au fost rivalii de la Dinamo. Meciul jucat sâmbătă seara pe Arcul de Triumf a adus o multitudine de decizii controversate și eronate de arbitraj. Mulți l-au arătat cu degetul pe „centralul” Istvan Kovacs. Mihai Stoica (61 de ani) nu l-a uitat nici pe George Găman, cel aflat în camera VAR.

Mihai Stoica, atac direct la George Găman după Dinamo – FCSB 2-1: „A reușit să îl convingă și pe Kovacs”

Echipa lui Marius Baciu (51 de ani) a pierdut în derby-ul campionatului contra marii rivale, Dinamo, pe Arcul de Triumf. Întâlnirea din Capitală a avut de toate: fotbal de calitate, goluri, eliminări, penalty-uri acordate și neacordate și multe, foarte multe faze controversate. Cel mai bun arbitru român la nivel internațional, Istvan Kovacs a fost și cel mai contestat om de pe teren.

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. Duminică, în Emisiunea MM la FANATIK, managerul general al roș-albaștrilor a ținut să amintească despre un alt „artizan” al derby-ului de sâmbătă. E vorba de George Găman (41 de ani). În opinia lui Meme, echipa lui Baciu a jucat timp de 75 de minute cu un om în minus din cauza unei erori de arbitraj.

Oficialul FCSB l-a luat apoi la țintă pe George Găman, arbitrul VAR. Nu a făcut-o înainte de a-i acuza de lipsă de respect pe cei care fac delegările. „Acest meci s-a jucat în niște condiții speciale. Noi am jucat 75 de minute în inferioritate, în urma unei decizii eronate a arbitrilor. Când am văzut cine arbitrează, m-am uitat imediat și la VAR. Am văzut că-i Găman. Și aici este o mare problemă, pentru că eu consider că este o crasă lipsă de respect a celor care fac delegările, din moment ce se știe istoria lui Găman cu noi și el este delegat încontinuu, patru meciuri din șapte în această ediție de campionat l-am avut delegat”.

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Meme mărturisește că, în prima fază, nu s-a temut de faptul că George Găman ar putea lua noi decizii împotriva celor de la FCSB, dat fiind faptul că la centru era Istvan Kovacs. „Acum am zis: ‘Bă, e la VAR, dar nu poate să facă ceva de la VAR pentru că este Istvan Kovacs la centru’. M-aș mira ca Istvan Kovacs să poată să își schimbe o decizie sau să…Mă rog. Când am văzut faza pentru care a fost chemat a doua oară la VAR Istvan Kovacs, am stat foarte liniștit pentru că era clar că nu poate să elimine un jucător că s-a împins cu altul”, spune MM.

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Managerul roș-albaștrilor adaugă faptul că a trăit o dezamăgire uriașă atunci când a constatat că George Găman a reușit, prin chemarea la VAR, să-l convingă pe Kovacs să-l elimine pe Duarte. „Și dezamăgirea mea a fost imensă. S-a întâmplat ca în urmă cu trei ani la Cluj. Atunci, Colțescu și-a schimbat decizia, ne-a scos o minge din poartă la golul lui Coman, pentru că Găman văzuse el ceva. Un fault în defavoarea CFR-ului. Crețu la Otele. Dar nu fusese mai nimic. E, a reușit acum Găman să-l convingă și pe Kovacs. Și atunci s-a cam terminat meciul, pentru că am jucat în 10”.

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Ce alte greșeli flagrante de arbitraj mai acuză MM în meciul cu Dinamo

Această fază controversată soldată cu eliminarea lui Andre Duarte nu este singura greșeală pe care cei de la FCSB o impută brigăzii conduse de Istvan Kovacs. Mihai Stoica ține să remarce faptul că, la golul de 1-0, nu a văzut liniile trase la poziția suspectă a lui Martin Pascual (27 de an).

„Încă o chestie care m-a surprins. Este prima transmisie pe care o văd și nu văd cum s-au tras liniile la golul ăla al lui Pascual. Mie se pare că e mult mai aproape el de poartă, de linia porții decât jucătorii noștri. N-am văzut liniile. Nu știu, sunt foarte curios să văd liniile. Eu nu sunt absurd ca să pun la îndoială corectitudinea softului, pentru că n-am cum să fac asta, dar voiam să văd și eu liniile. Cât de mare a fost poziția în joc a lui Pascual”, remarcă MM.

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În ultimele secvențe din prima repriză, Arnold Garita (31 de ani) pătrunde vijelios în careul gazdelor și înscrie pentru 1-1. Golul este imediat anulat de Istvan Kovacs pentru fault în atac. VAR-ul nu intervine în acest caz, lăsând decizia din teren. Meme nu pare deloc convins că atacantul camerunez ar fi comis vreo abatere regulamentară.

„Despre golul pe care l-a marcat Garita, nu cred că Pascual cade din contactul pe care îl are cu Garita, care îl împinge foarte, foarte tare, ci mai degrabă simte atingerea lui Arnold și se aruncă. Așa am eu senzația. Ok, eu sunt subiectiv, dar am așa o-o urmă de îndoială dacă golul ăla a fost sau n-a fost valabil. Iar când știi că ai dat un afară un jucător, pentru că chestia asta nu poate să-ți plece din gândirea pe care o ai la meciul ăsta, nu știu cum să spun, mi se pare că am fost dezavantajați în mod evident”, acuză MM.

În final de meci, și . Ofri Arad a avut un conflict cu portarul gazdelor, Alaa Bellaarouch. Acesta din urmă a avut un gest nesportiv. Mihai Stoica se întreabă de ce nu l-a chemat Găman pe Kovacs să revadă faza, așa cum a făcut-o în cazul Duarte.

„Întrebarea mea este: când portarul Bellaarouch îl lovește cu intensitate mult mai mare în zona feței, în zona gâtului, bărbiei pe Ofri Arad, de ce Găman nu l-a mai chemat la monitor pe Kovacs? Asta mă interesează pe mine. De ce Găman face totul numai împotriva noastră? Întreb și eu. Aștept răspunsuri. Nimeni nu-mi dă”, se plânge Meme.

Stoica a făcut apoi o ierarhie „valorică” a erorilor de arbitraj din Dinamo – FCSB: „Greșeala cea mai mare este eliminarea lui Duarte. Nu a fost deloc corectă. Mai departe, vreau să văd dungile trase la golul lui Dinamo. Nu am văzut meci în care să nu fie trase. Apoi, de ce eu, de la VAR, chem la o împingere în zona feței și nu chem la o lovitură în zona feței. Urmează apoi faza cu Garita, unde e discutabil. În niciun caz nu cade Pascual din cauza contactului”.