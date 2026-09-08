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După ce a jucat în startul sezonului în Ghencea, pe „Arcul de Triumf” și la Târgoviște, FCSB revine pe Arena Națională pentru partida cu Petrolul din SuperLiga, care se va disputa luni, 14 septembrie, de la ora 21:00. Mihai Stoica (61 de ani) a vorbit la emisiunea MM LA FANATIK despre acest aspect și i-a oferit un răspuns primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu (48 de ani).

Mihai Stoica, replică pentru Ciprian Ciucu după ce s-a confirmat revenirea FCSB-ului pe Arena Națională

Ciprian Ciucu a afirmat recent că nu are nicio problemă cu FCSB și a explicat de ce nu a pronunțat numele clubului, însă Mihai Stoica a declarat că nu a fost convins de declarațiile primarului general. „Meciul cu Petrolul se va juca luni pe Arena Națională. Am înțeles că și primarul general ne va pronunța numele. Când o să cumpăr eu chestiile astea…

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(n.r. te-a convins explicația?) Nu, sub nicio formă. Dacă n-ar fi fost ieșiri în decor ale domnului primar general, care nu era general la acel moment, era doar primar de sector, și a zis că noi suntem din altă localitate, că nu suntem din București, poate că mă forțam să cumpăr explicația asta, dar nu ține.

N-am făcut politică niciodată, dar e și foarte greu să mă păcălească un politician. Știu că asta este la foarte mulți în fișa postului, să poți să păcălești, dar pe mine mai greu. Gazonul a fost montat, știu cine se ocupă de montaj și de întreținere, cred că va fi excepțional luni”, a afirmat oficialul „roș-albaștrilor” la emisiunea MM LA FANATIK. Duelul dintre FCSB și Petrolul , luni, 14 septembrie, de la ora 21:00, fiind ultima partidă din etapa a 9-a a SuperLigii.

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Mesajul lui Ciprian Ciucu pentru Mihai Stoica

a anunțat recent că nu are nicio problemă cu FCSB. „Aș vrea să transmit un mesaj domnului Stoica cu această ocazie. Nu urăsc FCSB! N-am niciun fel de sentimente negative față de FCSB, Doamne ferește! Respect toate echipele, toate cluburile sportive pentru că sunt oameni care își dedică viața unor cluburi sportive și performanței.

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Să stea liniștit domnul Stoica, nu urăsc FCSB! Departe de mine acest gând. Nu i-am spus numele atunci pentru că nu mai țineam minte cu cine joacă. Venise Dinamo la mine și mi-a zis că vrea să joace pe Arena Națională și n-am ținut minte. N-a fost nimic cu intenție!”, a afirmat edilul, conform .