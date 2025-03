Mihai Stoica, atac fără precedent la Marius Șumudică: ”Îl suna pe Gigi Becali și îi zicea: ‘Prea mare pușcărie de antrenor ai, ia-mă pe mine’”

Marius Șumudică a avut un , iar replica a venit din partea lui Mihai Stoica. Acesta a mărturisit că tehnicianul se ruga de Gigi Becali să-l aducă pe banca ”roș-albaștrilor”.

Mihai Stoica, dezvăluiri despre discuțiile dintre Gigi Becali și Marius Șumudică

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României i-a dat o replică tăioasă antrenorului din Giulești după întâlnirea de pe Arena Națională și consideră că acesta este cel mai distructiv personaj din fotbalul românesc.

”Șumudică se îmbracă într-o saltea pneumatică și crede că e geacă. E bună de dus la mare. El e nul ca antrenor. Îl suna pe Gigi și îi zicea: ‘Prea mare pușcărie de antrenor ai, ia-mă pe mine’. Asta înțeleg că s-a întâmplat cu foarte mulți patroni.

Nu cred că există ceva mai rău decât personajul ăsta. Îmi e frică de Șumudică? Îmi spune că merg la emisiuni… Eu dacă nu merg la emisiuni și scriu pe rețele sunt preluat de toată lumea pentru că spun ceva și reprezint pe cineva.

El are o părere despre mine că sunt cel mai bun conducător din țară. Eu am o părere despre el că e nul ca antrenor. Exact ce arăta el la galeria noastră. Asta e părerea mea. Ce încearcă el să facă, diversiunile astea, eu le făceam când el era la FC Dodu. El a rămas la nivel de FC Dodu.

Vă arăt mesaje audio de la el, să vedeți ce fel de om e și câte mesaje îmi dădea când fata mea era bolnavă. Foarte bine că le-ai făcut, dar asta nu se spun. Nu îi spui tu fetei mele că îi aprindeai lumânări”, a declarat Mihai Stoica la .

Șumudică, pus la punct de Mihai Stoica

Oficialul ”roș-albaștrilor” și-a continuat tirada la adresa lui Marius Șumudică și i-a dat o replică virulentă, după ce tehnicianul s-a arătat nedumerit la FANATIK SUPERLIGA de .

”Cred că semnele lui de întrebare ar trebui să fie legate de cum a pregătit echipa. Când a venit la Rapid, eu am fost obiectiv, corect, credibil și am spus că dacă nu era Lennon, probabil Rapidul era altul. Acum, a avut pregătirea în Dubai la dispoziție.

Acum e o echipă antrenată de el. Mă rog, nu de el, ci de Cristi Petre și de staff-ul lui, că el e ocupat cu telefoane, astea sunt informațiile, poate nu e adevărat, poate el e antrenorul echipei, nu doar purtătorul de cuvânt. Eu nu l-aș lăsa să spună chestiile astea niciodată, că implici imaginea clubului.

Când încerci să îți maschezi impotența managerială, ca antrenor, deschizi niște fronturi. Dau de înțeles că ăștia sunt dopați. Poate nu mai știe cum e prin cupele europene, că n-a mai fost de mult timp. N-ai cum, că acolo se fac controale doping.

Poate sunt eu exagerat, dar în 10 am jucat cu CFR și erau călare pe noi, că erau mai buni decât noi 11 contra 10. Dinamo a avut ocazii cu noi. El plânge că de ce n-am jucat noi în timpul săptămânii. Eu am auzit că nu are nicio treabă cu antrenamentele, că antrenamentele le fac alții. Dacă nu e adevărat, îmi prezint scuzele, dar poate e adevărat.

Obrăznicia lui depășește limitele. Vorbești de galeria noastră? Noi am fost ca rezultate zero până s-a întors Peluza Nord. Nu mă gândeam vreodată să-i dau vreo replică acestui individ, dar e prea obraznic”, a spus Mihai Stoica.