Mihai Stoica, atac furibund la CSA Steaua: „Nu plătesc un fotbalist care joacă în Divizia C și are burtă”

Mihai Stoica a vorbit despre meciul din Liga 3 dintre FCSB II și CSA Steaua, despre care spune că este mai important chiar decât partidele din Cupa României.

Totodată, managerul general de la FCSB îi atacă pe cei de la CSA Steaua, pentru banii pe care îi primesc din bugetul statului și care sunt direcționate către plata salariilor fotbaliștilor.

Mihai Stoica a comentat și spusele lui Gheorghe Mustață, liderul de galerie al FCSB-ului, care i-a cerut demisia după înfrângerea din Cupa României cu Dinamo, 0-1.

Atacul furibund al lui Mihai Stoica la adresa CSA Steaua

Mihai Stoica a dezvăluit că meciul dintre FCSB II și CSA Steaua este mai important decât meciurile pe care echipa mare le-ar mai fi avut în Cupa României, pentru că vrea să pună capăt proiectului susținut din bani publici de la echipa militarilor:

„E mai important meciul dintre FCSB II cu CSA Steaua decât Cupa României, pentru că trebuie stopată această gaură neagră. Sunt plătitor de taxe, dar nu vreau să plătesc salariul lunar al lui Nsiah, care am auzit că are 28.000 de lei pe lună. Nu sunt de acord să plătesc pentru un fotbalist de 38 de ani care joacă în Divizia C și are burtă.

Nu mă deranjează să plătesc taxe pentru sportivii care au performanțe. Nu vorbesc despre echipe precum CSM București, pentru că acolo se joacă în Liga Campionilor. Și la Steaua este Ana Maria Brânză care face cinste țării. Eu vorbesc strict despre echipa lor de fotbal”.

„Un camion rămâne fără frâne și cauciucuri și mor trei militari pentru că nu au fost bani de reparații, dar în schimb să dăm banii pentru o echipă de fotbal din liga a treia.

Există salarii exagerate la copii și juniori. E exagerat ca peste trei milioane de euro din bugetul statului să meargă la Steaua. Dacă promovează, e adevărat că trebuie să-și schimbe statutul. S-au dat foc la 3.000.000 de euro din bugetul statului”, a spus Mihai Stoica la TV DigiSport.

„Ce a spus Mustață nu are niciun fond!”

Mihai Stoica a răspuns și atacurilor din partea liderului de galerie al FCSB-ului Gheorghe Mustață, căruia i-a explicat că nimeni nu și-a bătut joc de meciul din Cupa României cu Dinamo:

„Ce a spus Mustață nu are niciun fond, dacă ne băteam joc de meciul ăla nu mai intra Coman, Tănase și Olaru la pauză. Oaidă a ratat o ocazie mai mare decât un penalty, dar am avut și un penalty neacordat la Niță”

„Am insistat doar să joace Niță la acel meci, asta a fost implicarea mea pentru acel meci, pentru că eu cred în el, iar el nu m-a dezamăgit deloc”, a spus Mihai Stoica.