Mihai Stoica, atac la CFR Cluj: „Viciere de rezultat! N-am văzut atâtea erori de arbitraj într-o singură direcţie ca la Sibiu”. Managerul general de la FCSB se ia de Vassaras

Mihai Stoica a lansat un atac nuclear după ultimele gafe de arbitraj din SuperLiga. Principalele ținte ale președintelui C.A. de la FCSB au fost CFR Cluj și președintele CCA, Kyros Vassaras.

Mihai Stoica, nemilos cu CFR Cluj

Mihai Stoica tună și fulgeră câștigat cu 1-0 în fața lui Hermannstadt. Grație acelui rezultat, vicecampioana are șanse mari să intre în play-off, în timp ce FCSB poate rămâne pe din afară.

„N-am văzut de când sunt o echipă care să aibă meci după meci șansă. Țineți minte, în 10 oameni îi domina Galațiul, la noi, la 1-0, am avut niște ocazii gigantice. În loc să facem 2-0 am pierdut în halul în care am pierdut. Cu Metaloglobus, pe final, era 2-2. Pe la UTA șanse mari. Acum, la Sibiu, a fost ceva… Eu unul n-am văzut.

Nu țin minte niciun meci în care să fie niște erori de arbitraj atât de clare și să fie toate îndreptate într-o singură direcție. O dată nu s-a permis repetarea loviturii de pedeapsă. Poate cu 1-0 în pauză (n.r. – pentru Hermannstadt) era altceva. În ultima fază a meciului poate nu ratau sau poate ratau.

Dar eu cred că CFR Cluj a luat două puncte acolo care contează enorm pentru gruparea din Gruia pentru cursa asta nebună a tuturor pentru play-off. Și aici mi s-a părut o mare, mare viciere”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Critici dure pentru Kyros Vassaras

Mihai Stoica nu l-a menajat nici pe președintele CCA. Kyros Vassaras a omis să analizeze cele mai „fierbinți” faze de la Hermannstadt – CFR Cluj 0-1: penalty-ul acordat oaspeților și penalty-ul anulat gazdelor, la VAR, în prelungiri.

„Cea mai importantă fază și unde mie mi s-a părut cea mai flagrantă eroare și nu a arbitrului, ci a VAR-ului și apoi a arbitrului. Cum de la o fază în care Chivulete vede penalty și galben pentru Sinyan e transformată în anularea penalty-ului și a galbenului?

Asta așteptam de la Vassaras. Și să spună că trebuia să fie repetată prima lovitură de pedeapsă. A spus foarte frumos. După aceea asta era cel mai important. Nu să discutăm dacă a intrat sau nu mingea în poartă la Dinamo – Slobozia. Că nu putea nimeni să decidă acolo dacă a intrat mingea în poartă că nu se vedea. Nu poți da ceva pe prezumții. Pare că a intrat nu se pune.

Sunt foarte nemulțumit. Și sunt nemulțumit că eu am solicitat să ascult conversațiile dintre arbitru și VAR și nu mi s-a permis. Acum văd că se permite. Sesizez așa o chestie ciudată. De ce mie nu mi s-a permis? Probabil că intervin și antipatiile. Cine știe…”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.

Meme Stoica a luat foc din cauză că și arbitrul VAR de la meciul cu Petrolul. „Mă refer că a fost invitat Dani Coman să asculte conversația, la asta mă refer. Iar eu când am solicitat nici măcar nu mi s-a răspuns la solicitare”, a conchis MM Stoica.