Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mihai Stoica, atac la CFR Cluj: „Viciere de rezultat! N-am văzut atâtea erori de arbitraj într-o singură direcţie ca la Sibiu”. Managerul general de la FCSB se ia de Vassaras

Lupta la play-off se joacă cu săbiile pe masă în SuperLiga. Mihai Stoica a ieșit la atac și a lansat acuzații grave împotriva rivalei CFR Cluj. Nici Vassaras n-a scăpat de criticile președintelui C.A. de la FCSB
Cristian Măciucă
21.02.2026 | 13:30
Mihai Stoica atac la CFR Cluj Viciere de rezultat Nam vazut atatea erori de arbitraj intro singura directie ca la Sibiu Managerul general de la FCSB se ia de Vassaras
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica, atac la CFR Cluj: „Viciere de rezultat! N-am văzut atâtea erori de arbitraj într-o singură direcţie ca la Sibiu” Managerul general de la FCSB se ia de Vassaras. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a lansat un atac nuclear după ultimele gafe de arbitraj din SuperLiga. Principalele ținte ale președintelui C.A. de la FCSB au fost CFR Cluj și președintele CCA, Kyros Vassaras.

Mihai Stoica, nemilos cu CFR Cluj

Mihai Stoica tună și fulgeră după erorile de arbitraj de care CFR Cluj a beneficiat la meciul de la Sibiu, câștigat cu 1-0 în fața lui Hermannstadt. Grație acelui rezultat, vicecampioana are șanse mari să intre în play-off, în timp ce FCSB poate rămâne pe din afară.

ADVERTISEMENT

„N-am văzut de când sunt o echipă care să aibă meci după meci șansă. Țineți minte, în 10 oameni îi domina Galațiul, la noi, la 1-0, am avut niște ocazii gigantice. În loc să facem 2-0 am pierdut în halul în care am pierdut. Cu Metaloglobus, pe final, era 2-2. Pe la UTA șanse mari. Acum, la Sibiu, a fost ceva… Eu unul n-am văzut.

Nu țin minte niciun meci în care să fie niște erori de arbitraj atât de clare și să fie toate îndreptate într-o singură direcție. O dată nu s-a permis repetarea loviturii de pedeapsă. Poate cu 1-0 în pauză (n.r. – pentru Hermannstadt) era altceva. În ultima fază a meciului poate nu ratau sau poate ratau.

ADVERTISEMENT
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se...
Digi24.ro
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”

Dar eu cred că CFR Cluj a luat două puncte acolo care contează enorm pentru gruparea din Gruia pentru cursa asta nebună a tuturor pentru play-off. Și aici mi s-a părut o mare, mare viciere”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Nu-mi vine să cred!" Jutta Leerdam, prima reacție după ce a primit verdictul și a plecat de la JO

Critici dure pentru Kyros Vassaras

Mihai Stoica nu l-a menajat nici pe președintele CCA. Kyros Vassaras a omis să analizeze cele mai „fierbinți” faze de la Hermannstadt – CFR Cluj 0-1: penalty-ul acordat oaspeților și penalty-ul anulat gazdelor, la VAR, în prelungiri.

„Cea mai importantă fază și unde mie mi s-a părut cea mai flagrantă eroare și nu a arbitrului, ci a VAR-ului și apoi a arbitrului. Cum de la o fază în care Chivulete vede penalty și galben pentru Sinyan e transformată în anularea penalty-ului și a galbenului?

ADVERTISEMENT

Asta așteptam de la Vassaras. Și să spună că trebuia să fie repetată prima lovitură de pedeapsă. A spus foarte frumos. După aceea asta era cel mai important. Nu să discutăm dacă a intrat sau nu mingea în poartă la Dinamo – Slobozia. Că nu putea nimeni să decidă acolo dacă a intrat mingea în poartă că nu se vedea. Nu poți da ceva pe prezumții. Pare că a intrat nu se pune.

Sunt foarte nemulțumit. Și sunt nemulțumit că eu am solicitat să ascult conversațiile dintre arbitru și VAR și nu mi s-a permis. Acum văd că se permite. Sesizez așa o chestie ciudată. De ce mie nu mi s-a permis? Probabil că intervin și antipatiile. Cine știe…”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.

Meme Stoica a luat foc din cauză că Dani Coman, președinte la FC Argeș, a fost invitat la CCA pentru a asculta discuțiile dintre arbitru și arbitrul VAR de la meciul cu Petrolul. „Mă refer că a fost invitat Dani Coman să asculte conversația, la asta mă refer. Iar eu când am solicitat nici măcar nu mi s-a răspuns la solicitare”, a conchis MM Stoica.

MM Stoica, nedumerit de SUSPENDARILE dictate in SCANDALUL - Bergodi - Cordea. ATAC la Kyros Vassaras

Ce s-a întâmplat cu juniorul Petrolului Ploieşti, călcat de tren: “Traversa linia, avea...
Fanatik
Ce s-a întâmplat cu juniorul Petrolului Ploieşti, călcat de tren: “Traversa linia, avea căştile pe urechi”
Adrian Mutu, reacţie în forţă după scandalurile de arbitraj: „Avem cea mai proastă...
Fanatik
Adrian Mutu, reacţie în forţă după scandalurile de arbitraj: „Avem cea mai proastă tehnologie VAR? Prestaţii ca a lui Radu Petrescu nu trebuie să existe în fotbal” 
Andrei Nicolescu îl arată pe degetul cu Vassaras după scandalurile de arbitraj: „S-a...
Fanatik
Andrei Nicolescu îl arată pe degetul cu Vassaras după scandalurile de arbitraj: „S-a evitat analiza unei faze! Arată ca şi cum ar avea ceva de ascuns”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Radu Naum l-a băgat în corzi pe Ionel Dănciulescu: 'Asta ai de spus?...
iamsport.ro
Radu Naum l-a băgat în corzi pe Ionel Dănciulescu: 'Asta ai de spus? Ai grijă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!