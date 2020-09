Mihai Stoica, atac la U Craiova. El îi acuză pe olteni că sunt avantajați de arbitraje și nu crede că Liga 1 va beneficia de sistemul VAR începând cu următoarea ediție a play-off-ului.

Stoica a criticat aspru arbitrajele din ultima vreme și crede că echipa sa este dezavantajată în raport cu rivala de la U Craiova. Oltenii sunt în acest moment pe primul loc al Ligii 1.

FCSB a câștigat cu 3-0 meciul disputat la Giurgiu, contra lui FC Argeș, însă nici această partidă nu a fost lipsită de erori de arbitraj.

Mihai Stoica, atac la U Craiova. Acuză erorile grave ale arbitrilor

Chiar dacă nu este oficialul celor de la FCSB în acte, Stoica face parte din anturajul clubului și nu ezită să ofere declarații în numele clubului. Ultima apariție a fostului manager general al roș-albaștrilor a adus cu sine un atac la adresa celor de la U Craiova, pe care Mihai Stoica îi acuză că sunt favorizați de arbitraje.

„Trebuie să se oprească greșelile de arbitraj. U Craiova e avantajată, a câștigat două puncte în plus cu Sepsi, iar la 0-0 cu Astra a marcat din offside și a câștigat. Cred că împotriva celor de la Voluntari ar fi câștigat oricum Craiova, chiar dacă celor de la Voluntari li s-a refuzat un penalty. Deja este revoltător.

Referitor la meciul nostru cu cei de la FC Argeș, da, la golul 3 era în offside Buziuc, dar la 2-0 am avut penalty la Horșia. La meciul nostru de la Voluntari, la 1-0 pentru ei am avut penalty clar, recunoscut de toată lumea. S-ar fi făcut 1-1, că nu ratăm noi penalty.

Nu e normal să se facă diferența din cauza erorilor de arbitraj. Asta se întâmplă în momentul acesta. Nu va exista niciodată VAR. Și la Craiova, în play-off, anul trecut, am pierdut tot din cauza arbitrilor cu 2-1. Sper să avem VAR în play-off, dar nu cred”, a spus Mihai Stoica la ProX.

În clasamentul Ligii 1, U Craiova este lider cu 12 puncte din tot atâtea posibile, în timp ce FCSB este pe a treia poziție, cu nouă puncte după patru meciuri.

Ce se întâmplă cu jucătorii infectați cu coronavirus

Mihai Stoica a vorbit și despre situația jucătorilor de la FCSB care au fost depistați pozitiv cu coronavirus înaintea partidei din Europa League câștigată la penalty-uri cu Backa Topola. La fel ca Florinel Coman, care va rata meciul cu Slovan Liberec, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, și fotbaliștii testați pozitiv au lipsit de la ultimele două partide ale celor de la FCSB și ar putea absenta și la partida cu Slovan Liberec, de joi.

„Virusul acesta este atât de nenorocit. Niciodată nu poți să știi dacă a plecat sau dacă s-a ascuns. Sunt șanse ca miercuri dimineață, când vor fi testați toți jucătorii să apară fotbaliști negativi dintre cei care au fost găsiți pozitivi.

Majoritatea nu au avut simptome, au făcut tratament și n-ar fi o surpriză să fie și negativi. Dar există șanse ca și dintre cei negativi să fie alții pozitivați. Nu prea cred, dar nu poți să știi niciodată ce se întâmplă.

Absențele complică lucrurile și e greu să ajungem în grupe. Important e să recuperăm jucătorii, dar chiar și recuperați vor fi neantrenați”, a mai spus fostul manager general de la FCSB, bolnav și el de coronavirus, pentru aceeași sursă.

Au fost testați pozitivi Andrei Vlad, Ovidiu Popescu, Ionuţ Vînă, Sergiu Buş, Andrei Pandele, Darius Olaru, Florin Tănase, Iulian Cristea şi Andrei Miron, la fel ca mulți dintre membrii staff-ului tehnic.

Este vorba despre Anton Petrea (antrenor principal), Thomas Neubert (preparator fizic), Horea Codorean (preparator fizic), Sorin Cristof (kinetoterapeut), Bogdan Stoica (analist video) și Marius Ianuli (team manager).

Ce rol are la FCSB și ce îi transmite lui Ciprian Marica

Mihai Stoica a comentat și rolul pe care îl are la FCSB în prezent, menționând că nu are o funcție oficială, dar că va căpăta una după ce va scăpa de coronavirus. De asemenea, fostul manager general al roș-albaștrilor i-a răspuns lui Ciprian Marica, patronul echipei Farul Constanța. Acesta a criticat decizia FCSB-ului de a-l rechema pe Ștefan Cană, fundașul împrumutat recent la Constanța.

„Nu am nicio funcție la FCSB, sunt doar apropiatul celor de la FCSB. Nu am funcție oficială de un an, dar după ce voi termina cu virusul, o să am și funcție. La mine la birou scrie doar numele. Am contribuit la luarea unor decizii. De exmeplu, Octavian Popescu fusese împrumutat fără să știu la Turris, făcuse și poză cu tricoul lui Turris.

Am intervenit și i-am explicat lui Gigi Becali că nu e normal să trimitem doi jucători eligibili U21 care evoluează pe aceeași poziție să fie concurenți între ei. El trebuie să joace la noi, chiar și la echipa a doua, și să fie oricând gata să facă pasul la prima echipă.

Are niște calități extraordinare. La testele la care Adrian Petre a fost ultimul la toți parametrii, Popescu a fost primul la viteză. Nu a fost furat de la Craiova, el a optat să vină la noi. Exista o clauză care a fost achitată, putea fi plătită și de Craiova, dar jucătorul a vrut la noi.

Marica nu ar fi trebuit să fie deranjat de plecarea lui Cană, pentru că el nu a jucat. Nu contau pe el, era rezerva lui leca. Dacă ar fi jucat Cană la Farul, sigur că nu era ok ca noi să îl luăm după câteva etape. Nu e normal să îl luăm înapoi, dacă nu joacă? Nu înțeleg cum e Marica deranjat, poate nu putea că nu joacă. Chiar îi ziceam lui Cană că parcă e mai bine titular la FCSB în prima ligă decât rezervă de fundaș dreapta la Farul. Briceag nu este fundaș central.

Mai dau un exemplu și pentru Marica, să înțeleagă și el. Cristi Dumitru nu juca la Clinceni, era rezervă anul trecut. Eu am insistat să vină la noi, deși lumea zicea că e rezervă la Clinceni. În jumătate de oră, cât a jucat cu Dinamo în Ștefan cel Mare, a dat un gol de excepție și a pasat decisiv la un alt gol. Am câștigat cu 3-0 în semifinalele Cupei, cu Cristi Dumitru erou”, a mai declarat Mihai Stoica.

Ce părere are despre transferul lui Cătălin Straton: „Mană cerească pentru noi!”

Apropiatul celor de la FCSB, așa cum s-a auto-intitulat, a vorbit și despre aducerea lui Cătălin Straton. FCSB se va baza pe fostul goalkeeper de la Dinamo în turul trei preliminar al Europa League, unde va juca împotriva celor de la Slovan Liberec.

„Straton a fost fix ce aveam nevoie, ne-a venit mânușă. Nu vreau să discut despre ce a fost la Călărași sau la Timișoara, dar în ultima vreme a apărat foarte bine. În perioada în care Dinamo suferea, Straton a apărat foarte bine, a închis poarta. A demonstrat că este un portar matur.

Declarațiile de acum 10 ani sau 11 ani nu au niciun sens acum. Așa gândea atunci, era un copil crescut la Rapid. Doar boul e consecvent. Nu e niciun fel de problemă. El a fost mană cerească pentru noi. Căutam un portar și am discutat cu Niță, dar nu a putut să vină. Straton este, cumva, noul Bălgrădean.

Am găsit liber un portar foarte bun, cu o vârstă perfectă și care e dornic să își ia o revanșă. Nu cred că a fost ok să îndepărtezi un portar în formă atât de bună. Poate sunt excepționali portarii aduși la Dinamo, și asta e posibil. Liga 1 din România pare foarte slabă, dar e dificil pentru străini să joace aici, nu e chiar așa ușor.

Noi nu l-am fi căutat, dar am aflat că e trecut pe linie moartă și e pus pe lista de transferuri. Nu l-au dat la FCSB, l-au îndepărtat doar de la echipă”, a comentat Mihai Stoica.

Ar trebui chemat Dennis Man la națională?

Aflat într-o formă excelentă, Dennis Man a fost decisiv pentru FCSB în meciul cu Backa Topola și a reușit un hattrick în victoria cu 3-0 împotriva lui FC Argeș. Man a devenit un candidat serios pentru echipa națională, însă Mihai Stoica crede că totul depinde de cum vor sta lucrurile atunci când Mirel Rădoi va trebui să decidă dacă îl aduce sau nu la lot.

Apropiatul celor de la FCSB nu a ezitat să facă o comparație între Dennis Man și concurenții direcți de la națională, Ciprian Deac și Gabriel Iancu. Mihai Stoica nu crede că cei doi se apropie de forma lui Man.

„Man a ieșit la rampă fix când aveam nevoie mai mare. Dar nu am fi discutat despre realizările de excepție ale lui Dennis Man, dacă nu îl avea în spate pe Moruțan. Olimpiu a arătat în două meciuri consecutive că poate deveni lider. A alergat, a intrat în contacte, a avut viziune, nu a mai pierdut cu ușurință baloane. A alergat până la epuizare.

Doar Mirel Rădoi știe dacă Man va fi la națională. Echipa națională își poate schimba alcătuirea, așezarea tactică și filozofia de la meci la meci. Dacă Rădoi crede că Dennis Man îl poate ajuta la meciul din Islanda, bineînțeles că poate fi o soluție. La națională nu există reconstrucție.

E vorba de tactică, de adversar, de obiectiv. Dacă ne uităm la ultimul meci și vedem cine a fost folosit pe poziția lui Dennis Man, sigur că el a arătat foarte bine și nu poate fi comparat cu Deac și Iancu. Dar depinde de selecționer și de cum gândește jocul”, a adăugat Mihai Stoica.