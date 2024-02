Mihai Stoica atacă deciziile luate de brigada lui Ovidiu Hațegan în meciul U Cluj – FCSB, scor 0-0. Oficialul liderului din SuperLiga este de părere că , la fel cum a fost și în cazul duelului cu Universitatea Craiova.

Mihai Stoica atacă arbitrajul după U Cluj – FCSB 0-0. “Dacă nu erau erori, câștigam cu 3-0”

În meciul dintre U Cluj și FCSB, Mihai Stoica acuză că formația lui Ioan Ovidiu Sabău trebuia să rămână în 10 oameni. Atunci când . Oficialul a atacat deciziile luate de Ovidiu Hațegan și compania. Astfel, Stoica susține că “roș-albaștrii” ar fi putut câștiga duelul dacă arbitrajul nu ar fi avut erori.

Mihai Stoica a dat ca exemplu meciul cu Universitatea Craiova, unde victoria lui FCSB a fost clară, 3-0. În acea partidă, oficialul “roș-albaștrilor” susține că arbitrajul a fost unul corect și fără probleme, motivul real al victoriei echipei antrenate de Elias Charalambous. Astfel, Stoica crede că soarta meciului de la Cluj ar fi fost asemănătoare dacă Roger ar fi fost eliminat în minutul 20.

Mihai Stoica s-a aprins pe acest subiect după mai multe declarații legate de faptul că FCSB nu a câștigat cu U Cluj din cauza că nu i-a avut pe Andrea Compagno și Damjan Dokovic.

“Că aproape toată presa scrisă/vorbită e total contra noastră nu e o noutate. Ce nu pricep e altceva. De ce oamenii care pretind că susțin această echipă și sunt activi pe FB (n.r. Facebook) găsesc explicații la acest 0-0.

Că nu e Compagno, că lotul e subțire, că a plecat Djokovic, dar nu realizează că U Cluj trebuia să rămână în 10 din minutul 20 și că Roger îi dă peste picior lui Octavian. Fără erori de arbitraj, am bătut 3-0 la Craiova. Fără Compagno și Djokovic”, a scris Mihai Stoica pe pagina sa de .

Cum explică Gigi Becali remiza cu U Cluj

Gigi Becali a pus semieșecul din partida cu Universitatea Cluj pe pe care le-au avut o parte dintre jucători, printre care Florinel Coman, Octavian Popescu și Adrian Șut.

”Deși am avut vreo 5 jucători răciți, am dominat jocul tot meciul. Eu sunt mulțumit. Eu sunt mulțumit de 7 puncte, nu de un punct. Atât timp cât sunt în față și am diferența, eu sunt liniștit, că am echipă.

Am avut 5 jucători răciți pe teren, Coman, Tavi, Șut. Coman 5 zile a luat antibiotic. Și în condițiile astea trebuie să observăm cum am jucat noi cu U Cluj și celelalte contracandidate ale noastre cum au jucat cu U Cluj”, a spus Becali, la .