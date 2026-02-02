Mihai Stoica, avertisment pentru debutantul Matei Popa la FCSB: „Înseamnă că nu o să fii portar niciodată!”

ADVERTISEMENT

Strategia celor de la FCSB, aceea de a juca de acum cu portar U21, a avut succes la duelul cu Csikszreda, terminat cu victorie, 1-0, și fără , aflat la debut pentru trupa bucureșteană.

Mihai Stoica a dat verdictul după debutul lui Matei Popa la FCSB

Oficialul trupei roș-albastre spune că tânărul portar de la FCSB trebuie să aibă o mentalitate solidă și să fie concentrat, iar în momentul în care va greși să nu fie afectat foarte tare, asta pentru că îi poate distruge cariera un moment nefericit.

ADVERTISEMENT

„Și Marius stătea în tribună, ningea, Bianca stătea sus la lojă. Vă dați seama, ai copil. Vorbeam cu Andrei Nicolescu atunci: ‘Tu ai emoții când fata ta cântă’. Mereu ai emoții pentru copil, dar la meci, și ce meci… Asta rămâne de văzut.

La orice vârstă e imposibil să nu faci greșeli. Chiar dacă o comite, dacă o gafă îți poate marca atât de tare cariera, înseamnă că nu o să fii portar niciodată. Ai gafat, treci mai departe. Donnarumma nu a gafat-o? El a avut o creștere extraordinară și o transformare fizică extraordinară. Eu îl știu de mic. 1.95m are”, a declarat Mihai Stoica, în direct la Prima Sport.

ADVERTISEMENT

Matei Popa este fiul lui Marius Popa, actualmente antrenor cu portarii la FCSB, fost jucător în carieră, printre altele, la FC Național, Poli Timișoara sau U Cluj.

Ce a spus Matei Popa după primul meci în tricoul lui FCSB

Matei Popa a spus că a avut dificultăți în principal din cauza gazonului, care a fost la un moment dat plin cu zăpadă, dat fiind faptul că a nins pe tot parcursul meciului. a dezvăluit cine l-a ajutat cu sfaturi înainte de primul său meci ca titular la FCSB.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur pentru cele trei puncte, mă bucur pentru debut. A fost un teren greu, dar mă bucur că am reușit să câștigăm. Nu prea am pus presiune pe mine, am jucat ce mi s-a cerut. A fost mai greu din cauza terenului, dar mă bucur că am câștigat și sper să intrăm în play-off.

Am primit sfaturi de la toți colegii. Fane, Zima și Udrea m-au ajutat cel mai mult. Vreau să le mulțumesc. Am fost foarte entuziasmat zilele astea, m-am bucurat de tot ce mi s-a întâmplat zilele astea și am încercat să iau tot ce e mai bun.

ADVERTISEMENT

Noi sperăm să câștigăm ce mai avem până începe play-off-ul. Sunt convins că ne vom califica. Nu l-am auzit pe tata (în timpul meciului n.r). Nu prea m-a sfătuit de-a lungul zilelor, doar mi-a zis să fiu calm și să joc ce știu. Donnarumma? Portarul care-mi place mie cel mai mult este Verbruggen de la Brighton, cred că semănăm. Donnarumma nu-mi place chiar deloc”, a declarat Popa.