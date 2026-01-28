Cel mai dur mesaj adresat vreodată de Mihai Stoica unui fotbalist de la FCSB: „Înainte dădeai bună ziua și la clanțe”

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a răbufnit la adresa unora dintre jucătorii de la FCSB după ultimele rezultate ale echipei și în contextul ședinței organizate de patronul Gigi Becali în cantonamentul echipei la începutul acestei săptămâni. Președintele Consiliului de Administrație de la campioana României consideră că anumiți fotbaliști au de ceva timp anumite probleme de comportament, din diferite motive.

Mihai Stoica acuză probleme de comportament la unii dintre jucătorii de la FCSB

Fără a da nume, MM Stoica a apreciat că poate cea mai mare problemă de la FCSB în acest moment este reprezentată de faptul că unii dintre jucători, prin prisma faimei, dar și din perspectivă financiară poate, au început să nu mai fie la fel de umili precum în trecut, când lucrurile mergeau foarte bine la echipă, inclusiv când vine vorba despre etica muncii prestate.

„Unii, și ei cam știu cine sunt, mă feresc să spun exact cine, și-au cam schimbat comportamentul. Poate și din cauza banilor, poate pentru că te vânează toată lumea, autografe, și ajungi să te gândești că ești altul față de anul trecut.

Un om de mare valoare este cel care nu se schimbă atunci când statutul lui se schimbă în societate, când urcă trepte. Dacă tu ești altul, care înainte dădeai «bună ziua» și la clanțe, nu este în regulă asta”, a spus Mihai Stoica la

Mihai Stoica nu a dorit să îl critice pe Elias Charalambous după declarațiile sale controversate

, i-a numit „papagali” în principiu pe cei care îl critică în spațiul public pentru supunerea totală față de Gigi Becali. Mihai Stoica a admis că a fost o răbufnire nu tocmai în regulă, dar în egală măsură a spus că nu își permite să îl condamne pe cipriot pentru această ieșire, întrucât și el s-a aflat de-a lungul timpului în centrul unor astfel de episoade, chiar mult mai tensionate decât acesta.

„Elias a fost încercat de presă, dar acum este încercat de echipă. Toată lumea are nervii la pământ. Doar eu nu sunt cu nervii la pământ. Nu m-am confruntat cu situații de genul acesta, dar eu funcționez bine. Am trecut prin multe în viața mea, nu doar în fotbal.

E logic, nu se face, e normal. Dar chiar eu să-l critic pentru asta, când și eu am fost lipsit de eleganță de mai multe ori decât am fost elegant… iartă-mă, dar așa a fost. Acum sunt mai în vârstă și sunt silver fox. Chiar nu ne așteptam la ce s-a întâmplat cu CFR, a fost foarte afectant, având în vedere cum a curs meciul. A fost greu de digerat.

Munca lui Elias nu este recunoscută din cauza declarațiilor pe care le face Gigi. Cu Reghecampf se întâmpla la fel, doar că Gigi nu ieșea atunci cum iese acum.

Nu fac comparații între antrenori, e o altă situație, dar din punctul de vedere al implicării lui Gigi, ea este identică și cu Gâlcă, și cu Reghe, și cu cei care au urmat, inclusiv cu Elias și Pintilii”, a mai spus Mihai Stoica.