Sport

Cel mai dur mesaj adresat vreodată de Mihai Stoica unui fotbalist de la FCSB: „Înainte dădeai bună ziua și la clanțe”

Mihai Stoica a pus tunurile pe jucătorii de la FCSB! Mesaj extrem de dur după ultimele evenimente: „Și-au schimbat comportamentul, poate și din cauza banilor”
Gabriel-Alexandru Ioniță
28.01.2026 | 22:17
Cel mai dur mesaj adresat vreodata de Mihai Stoica unui fotbalist de la FCSB Inainte dadeai buna ziua si la clante
ULTIMA ORĂ
Mihai Stoica i-a criticat pe jucătorii de la FCSB. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a răbufnit la adresa unora dintre jucătorii de la FCSB după ultimele rezultate ale echipei și în contextul ședinței organizate de patronul Gigi Becali în cantonamentul echipei la începutul acestei săptămâni. Președintele Consiliului de Administrație de la campioana României consideră că anumiți fotbaliști au de ceva timp anumite probleme de comportament, din diferite motive.

Mihai Stoica acuză probleme de comportament la unii dintre jucătorii de la FCSB

Fără a da nume, MM Stoica a apreciat că poate cea mai mare problemă de la FCSB în acest moment este reprezentată de faptul că unii dintre jucători, prin prisma faimei, dar și din perspectivă financiară poate, au început să nu mai fie la fel de umili precum în trecut, când lucrurile mergeau foarte bine la echipă, inclusiv când vine vorba despre etica muncii prestate.

ADVERTISEMENT

„Unii, și ei cam știu cine sunt, mă feresc să spun exact cine, și-au cam schimbat comportamentul. Poate și din cauza banilor, poate pentru că te vânează toată lumea, autografe, și ajungi să te gândești că ești altul față de anul trecut.

Un om de mare valoare este cel care nu se schimbă atunci când statutul lui se schimbă în societate, când urcă trepte. Dacă tu ești altul, care înainte dădeai «bună ziua» și la clanțe, nu este în regulă asta”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport. 

ADVERTISEMENT
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Digi24.ro
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii

Mihai Stoica nu a dorit să îl critice pe Elias Charalambous după declarațiile sale controversate

Cu ocazia conferinței de presă susținute înaintea meciului FCSB – Fenerbahce din Europa League, antrenorul echipei roș-albastre i-a numit „papagali” în principiu pe cei care îl critică în spațiul public pentru supunerea totală față de Gigi Becali. Mihai Stoica a admis că a fost o răbufnire nu tocmai în regulă, dar în egală măsură a spus că nu își permite să îl condamne pe cipriot pentru această ieșire, întrucât și el s-a aflat de-a lungul timpului în centrul unor astfel de episoade, chiar mult mai tensionate decât acesta.

ADVERTISEMENT
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea!...
Digisport.ro
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția

„Elias a fost încercat de presă, dar acum este încercat de echipă. Toată lumea are nervii la pământ. Doar eu nu sunt cu nervii la pământ. Nu m-am confruntat cu situații de genul acesta, dar eu funcționez bine. Am trecut prin multe în viața mea, nu doar în fotbal.

E logic, nu se face, e normal. Dar chiar eu să-l critic pentru asta, când și eu am fost lipsit de eleganță de mai multe ori decât am fost elegant… iartă-mă, dar așa a fost. Acum sunt mai în vârstă și sunt silver fox. Chiar nu ne așteptam la ce s-a întâmplat cu CFR, a fost foarte afectant, având în vedere cum a curs meciul. A fost greu de digerat.

ADVERTISEMENT

Munca lui Elias nu este recunoscută din cauza declarațiilor pe care le face Gigi. Cu Reghecampf se întâmpla la fel, doar că Gigi nu ieșea atunci cum iese acum.

Nu fac comparații între antrenori, e o altă situație, dar din punctul de vedere al implicării lui Gigi, ea este identică și cu Gâlcă, și cu Reghe, și cu cei care au urmat, inclusiv cu Elias și Pintilii”, a mai spus Mihai Stoica.

Răzvan Lucescu, emoționant la conferința de presă înainte de Lyon – PAOK: „Să...
Fanatik
Răzvan Lucescu, emoționant la conferința de presă înainte de Lyon – PAOK: „Să jucăm pentru acești copii care au murit”
Locul neașteptat unde a fost surprinsă Georgina, iubita lui Cristiano Ronaldo. E cel...
Fanatik
Locul neașteptat unde a fost surprinsă Georgina, iubita lui Cristiano Ronaldo. E cel mai puternic de pe planetă, foarte puțini oameni ajung aici
Numele lor nu vor fi uitate! PAOK aduce un omagiu victimelor din Timiș...
Fanatik
Numele lor nu vor fi uitate! PAOK aduce un omagiu victimelor din Timiș prin tricouri comemorative. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Nikita Stoinov: 4.000.000 de euro! Anunțul lui Andrei Nicolescu
iamsport.ro
Nikita Stoinov: 4.000.000 de euro! Anunțul lui Andrei Nicolescu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!