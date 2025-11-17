Mihai Stoica cere o schimbare radicală la naționala României și îi propune doi jucători surpriză lui Mircea Lucescu: „O să spuneți că nu”

ADVERTISEMENT

Pentru a ajunge la Cupa Mondială 2026, România mai are doar varianta barajului programat anul viitor, în luna martie. Turcia, Italia, Polonia sau Ucraina ar putea fi adversare pentru “tricolori”. Partidele ar urma să le disputăm în deplasare. Pentru jocurile care urmează, Mihai Stoica așteaptă schimbarea sistemului de joc.

Ce jucători propune Mihai Stoica la echipa națională

În direct la “MM la FANATIK”, oficialul FCSB-ului admite că Andrei Borza și Alexandru Musi pot fi soluții pentru baraj, în condițiile în care sunt dornici de afirmare și implicați total. De asemenea, Stoica vrea mai multă disciplină în cadrul lotului, , care nu s-a bucurat corespunzător la golul marcat la Zenica, în opinia sa.

“Să vedem cu cine picăm. Putem să avem șanse. Poate fi și Borza de națională. El cu Musi. Ambii joacă. Borza ar putea fi o soluție ca fundaș stânga. Poate că Rațiu în baraj va avea altă atitudine. Poate nu o să mai avem glume din astea să dăm cartonașe când dăm gol că ni se pare că suntem foarte amuzanți, dar nu suntem. Sunt multe chestii care se leagă. Cu o linie de fund Rațiu, Drăgușin, Burcă, Borza se schimbă în bine. Poate chiar Bancu”, a spus Mihai Stoica.

Sistemul de joc cu care România ar fi mai puternică, în opinia lui Meme

Totodată, Mihai Stoica vrea și schimbarea sistemului de joc la echipa națională. Este de părere că România ar avea rezultate mult mai bune dacă selecționerul ar trimite trei fundași centrali în echipa de start.

“Eu, în continuare, cred că am da un randament mai bun la echipa națională dacă am intra cu trei fundași centrali. O să spuneți că nu avem fundași centrali. Da, dar chiar dacă nu sunt străluciți le e mai ușor să joace în trei decât în doi. Îi aveam acum pe Drăguș, Ghiță, Rus, Racovițean… Toți joacă în trei la echipele de club. Iar în acest modul Bancu și Rațiu să fie aripile. Până la meciul de baraj poți încerca această formulă. Poți să joci și cu doi atacanți, sunt mai multe formule. Există un 3-4-2-1, un 3-4-1-2, depinde cum triunghiul acolo. Ai număr 10, pe Ianis, Stanciu, Olaru, Stanciu. Ai și doi atacanți”, a spus oficialul FCSB-ului.

Mihai Stoica a numit jucătorul care nu ar trebui să lipsească de la lot

susține că Nicușor Stanciu este, în continuare, un jucător determinant pentru echipa națională, chiar dacă nu traversează o perioadă bună la Genoa.

“Tot timpul voi fi subiectiv când e vorba de Stanciu. E unul dintre cei mai buni cu care am colaborat vreodată. Locul 1 este Olaru și va rămâne. Indiferent de unde a venit la echipa națională, Anderlecht, Cehia, Arabia, a dat tot. Niciodată nu l-am văzut cu atitudine greșită. El nu joacă la Genoa. Înțeleg că s-a refăcut. Nu cred că trebuie să luam doar meciul cu Cipru, unde nu a făcut un meci bun, la 2-2, și să spunem că nu mai e nevoie de el la echipa națională. Este um jucător excepțional care îți face ambele faze. Că e un lider tăcut, care nu urlă prin vestiar, da. Dar e un jucător care nu ar trebui să lipsească de la echipa națională”, a spus Stoica, la “MM la FANATIK”.

Ce fotbalist este limitat, după părerea lui Mihai Stoica

În final, Mihai Stoica a cerut scoaterea din primul “11” a lui Marius Marin, jucător care, în opinia președintelui Consiliului de Administrație de la FCSB, nu are valoarea necesară să joace la echipa națională.

“Echipa națională trebui să joace fotbal. Să mă ierte Marius Marin, e un copil bun, dar l-am văzut și îl văd un jucător limitat. Pe Răzvan Marin îl văd un jucător complet, bun, care poate ajuta mai mult”, a încheiat Meme.