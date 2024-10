FCSB , din faza principală a UEFA Europa League, iar în SuperLiga României, gruparea antrenată de Elias Charalambous , în fața a peste 40.000 de spectatori.

Mihai Stoica, concluzie clară după FCSB – Rapid 0-0: „Ne-am făcut de râs”

Chiar dacă a dominat total disputa cu Rapid din etapa cu numărul 14 a SuperLigii României, campioana en-titre FCSB a trebuit să se mulțumească doar cu un rezultat de egalitate pe Arena Națională.

Cu peste 40.000 de spectatori prezenți în tribunele celui mai mare stadion al țării, , Benjamin , având câteva intervenții extraordinare.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, și a subliniat că echipa sa ar fi meritat să câștige, în ciuda faptului că și giuleștenii au ratat trei mari ocazii de gol, prin N’Jie, și Emmers.

„Nemulţumit, dar nu de faptul că am pierdut cu Rangers, ci că n-am bătut-o pe Rapid. Meciul ăsta nu face parte din seria pe care am încheiat-o cu Rapid, cred eu. Două meciuri nu prea se pun, 1-5 după ce am pierdut şansa la campionat, iar anul trecut, la fel. Rămân patru meciuri în care, cu excepţia acelui 2-2 de anul trecut, care a fost ok, că ne-am securizat titlul…

Dar ne-am cam făcut de râs. Ne-a bătut un Rapid fără atacanţi, când Papeau a făcut ce a vrut cu noi, apoi am pierdut 4-0. Efectiv ne-am făcut de râs. Acum, ei au avut două ocazii mari, poate chiar trei cu cea a lui Emmers, pe când noi am avut o presiune continuă şi am fost mulţumit de cum am jucat, mai ales de cum au jucat Octavian Popescu şi David Miculescu.

Miculescu a jucat 10 minute vârf, după care a jucat atacant lateral dreapta, aşa s-a discutat de la început. Şi noi am avut… Siegrist nu a fost pus la mare încercare.

Cred că Popa a avut o ocazie mare la pasa genială a lui Octavian Popescu, nimeni nu are această pasă în fotbalul mondial cu exteriorul şi nu e singura pasă pe care a dat-o acum. De când a revenit şi-a recăpătat forma sportivă”, a declarat Mihai Stoica la .

Fost antrenor la FCSB, reacție fermă după remiza din derby-ul cu Rapid: „Mult prea puțin pentru o echipă cu pretenții”

Fost antrenor al celor de la FCSB, Anton Petrea nu a fost încântat de evoluțiile celor două formații în derby. El crede că ”roș-albaștrii” au fost la cârma jocului, dar Rapid ar fi putut să dea lovitură și să obțină mai mult decât remiza consemnată la finalul jocului.

„Meci slăbuț, dominat categoric de FCSB, cu o posesie mai mare. Rapid a stat foarte bine pe faza de apărare, și-au luat măsurile necesare, dar pe contraatac au suferit. Mult prea puțin pentru o echipă cu pretenții.

La posesie, FCSB a stat mult mai bine, dar nu au reușit să deblocheze adversarul. Rapid, cu puțină șansă putea da lovitura, astfel că e un rezultat echitabil. Asta este, nu au avut ocazii rarisime și au dat și peste un portar în formă.

Am remarcat la Rapid că pe linia de fund au avut jucători destul de tineri, cu excepția lui Manea și aici mă refer la Borza, Pașcanu, Ignat, care s-au descurcat bine în fața unor fotbaliști de la FCSB de o valoare incontestabilă”, a declarat Toni Petrea, la .