Sport

Mihai Stoica, concluzie după primul meci al lui Gică Hagi pe banca naţionalei: „Pe el n-o să îl mai vedem niciodată acolo!”

Mihai Stoica a reacţionat după Georgia - România 1-1, spunând că pentru Gheorghe Hagi a fost o oportunitate de a-i vedea pe "tricolori" la lucru, iar unii dintre ei nu vor mai juca niciodată acolo unde au făcut-o azi.
Marian Popovici
02.06.2026 | 23:37
Mihai Stoica concluzie dupa primul meci al lui Gica Hagi pe banca nationalei Pe el no sa il mai vedem niciodata acolo
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Mihai Stoica, concluzie după primul meci al lui Gică Hagi pe banca naţionalei: "Pe el n-o să îl mai vedem niciodată acolo!", Sursa: sportpictures.eu
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Gheorghe Hagi a revenit după 25 de ani pe banca naţionalei României în meciul amical de la Tbilisi cu Georgia. S-a încheiat 1-1. Marian Aioani a gafat grav şi i-a oferit pe tavă golul lui Kvilitaia. Louis Munteanu a marcat golul egalizator.

Mihai Stoica, după debutul lui Hagi la echipa naţională: „Bandă stângă nu o să-l mai vedem pe Eissat niciodată”

Mihai Stoica a declarat la finalul meciului că pentru Gică Hagi a fost un test bun, în care a putut să trage nişte concluzii. Managerul general de la FCSB a spus că unii jucători nu vor mai evolua niciodată pe poziţiile pe care au făcut-o la Tbilisi:

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„Eu cred că e un meci unde Gică Hagi s-a gândit la emoticoane. Unde pune «UP» și unde pune… Eu nu cred că o să mai vedem jucători pe anumite poziții. Bandă dreaptă nu o să-l mai vedem pe Moruțan. Bandă stângă nu o să-l mai vedem pe Eissat niciodată, mă gândesc. Dar e normal să încerci și când poți să încerci?

La antrenamente poți încerca, dar amicale n-ai când să faci, cum se făceau meciuri-școală pe vremuri. A fost cea mai bună oportunitate pentru Gică să vadă ce jucători se potrivesc pe anumite poziții, ce nu se potrivesc și a tras destul de multe concluzii după meciul ăsta. Sunt mulțumit că noi tot timpul am făcut lobby pentru sistemul ăsta, de foarte mult timp”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

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Managerul general de la FCSB laudă schimbarea de sistem a lui Hagi

Managerul general de la FCSB îl laudă pe Gică Hagi pentru fundaşul cu trei fundaşi centrali, spunând că Raţiu şi Bancu pot să îşi pună în valoare calităţile. Mihai Stoica a apreciat şi reuşita lui Louis Munteanu, despre care spune că dă goluri foarte uşoare:

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„Vorbeam de 3 fundași de pe vremea când antrena Edi Iordănescu, pentru că sunt prea buni jucători ofensivi Rațiu și Bancu să nu găsești un sistem care să le pună în valoare calitățile. Ne bucurăm că Gică Hagi a apelat la sistemul ăsta. Mi-a plăcut enorm execuția lui Louis Munteanu de la gol. El dă goluri foarte ușoare, e o chestie formidabilă, a explicat managerul general de la FCSB.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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