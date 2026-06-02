Mihai Stoica, concluzie după primul meci al lui Gică Hagi pe banca naţionalei: „Pe el n-o să îl mai vedem niciodată acolo!”

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Gheorghe Hagi a revenit după 25 de ani pe banca naţionalei României în meciul amical de la Tbilisi cu Georgia. . şi i-a oferit pe tavă golul lui Kvilitaia. Louis Munteanu a marcat golul egalizator.

Mihai Stoica, după debutul lui Hagi la echipa naţională: „Bandă stângă nu o să-l mai vedem pe Eissat niciodată”

Mihai Stoica a declarat la finalul meciului că pentru Gică Hagi a fost un test bun, în care a putut să trage nişte concluzii. Managerul general de la FCSB a spus că unii jucători nu vor mai evolua niciodată pe poziţiile pe care au făcut-o la Tbilisi:

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„Eu cred că e un meci unde Gică Hagi s-a gândit la emoticoane. Unde pune «UP» și unde pune… Eu nu cred că o să mai vedem jucători pe anumite poziții. Bandă dreaptă nu o să-l mai vedem pe Moruțan. Bandă stângă nu o să-l mai vedem pe Eissat niciodată, mă gândesc. Dar e normal să încerci și când poți să încerci?

La antrenamente poți încerca, dar amicale n-ai când să faci, cum se făceau meciuri-școală pe vremuri. A fost cea mai bună oportunitate pentru Gică să vadă ce jucători se potrivesc pe anumite poziții, ce nu se potrivesc și a tras destul de multe concluzii după meciul ăsta. Sunt mulțumit că noi tot timpul am făcut lobby pentru sistemul ăsta, de foarte mult timp”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

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Managerul general de la FCSB laudă schimbarea de sistem a lui Hagi

Managerul general de la FCSB îl laudă pe Gică Hagi pentru fundaşul cu trei fundaşi centrali, spunând că Raţiu şi Bancu pot să îşi pună în valoare calităţile. Mihai Stoica a apreciat şi reuşita lui Louis Munteanu, despre care spune că dă goluri foarte uşoare:

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„Vorbeam de 3 fundași de pe vremea când antrena Edi Iordănescu, pentru că sunt prea buni jucători ofensivi Rațiu și Bancu să nu găsești un sistem care să le pună în valoare calitățile. Ne bucurăm că Gică Hagi a apelat la sistemul ăsta. Mi-a plăcut enorm execuția lui Louis Munteanu de la gol. El dă goluri foarte ușoare, e o chestie formidabilă”, a explicat managerul general de la FCSB.