Mihai Stoica, impresii după amicalele FCSB-ului: „Fără ei suntem altă echipă!”

Oficialul vicecampioanei României este de părere că FCSB arată cu totul altfel atunci când Darius Olaru și Florinel Coman sunt în echipă față de atunci când nu sunt în teren, lăudându-l și pe Denis Haruț.

Mihai Stoica trage concluziile după amicalele FCSB-ului

Mihai Stoica a tras concluziile după , spunând care sunt fotbaliștii care s-au remarcat în perioada de pregătire: „E clar că suntem o echipă cu Olaru și Coman și o altă echipă când ei nu mai sunt pe teren.

Au ieșit în minutul 60 și s-a schimbat jocul. Haruț a avut prestații solide în ambele meciuri și e singurul care joacă fundaș central stânga. A făcut două meciuri foarte bune”.

„Eu cred că e o certitudine în acest moment. Noi la meciul cu FC U Craiova nu vom putea să-l folosim pe Compagno și Octavian Popescu, iar în situația asta trebuie să regândim strategia.

Iar la modul în care se prezintă, Alex Băluță nu are cum să lipsească din primul 11. Eu vorbesc astăzi, la fotbal lucrurile se pot schimba. Mai e până jucăm primul meci. Noi pentru postul de inter l-am luat și acolo va juca”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

„Nimeni nu e bătut în cuie în echipa de start!”

„Octavian e răcit, Târnovanu mai are o zi de vacanță în plus. Vlad n-a fost deranjat azi. Golul era imparabil, a alunecat Ngezana și l-a lăsat singur pe Vlad. Dar chiar nu a avut șuturi.

Ngezana abia a venit, nu știu dacă știe 5-6 colegi după nume. Are nevoie de un timp de acomodare, asta e clar. Are calități indubitabile, are viteză, un joc aerian bun, control al mingii, dar trebuie să-l vedem, poți să ai toate calitățile din lume, dar dacă nu știi să blochezi acțiunea adversarului din poziționare e greu.

După o etapă vom conta pe Compagno, după 2 etape vom conta și pe Octavian Popescu. Ne-am acoperit niște poziții, unde chiar aveam probleme.

Nimeni nu e bătut în cuie, poate să fie o formulă de joc, în care să joace toți, chiar putem să facem asta. Acum, s-a lucrat mai mult pe parte fizică. Cât să încarci dacă nu încarci în perioada de pregătire?”, a .

„Nu e nimic confirmat, așteptăm, sperăm să dăm ocazia suporterilor steliști și dinamoviști să vadă un stadion care se pretează unui meci de asemenea anvergură. Așteptăm!

Am văzut propunerea suporterilor CSA Steaua. Nu e fezabil așa ceva! N-am cum să comentez așa ceva. Noi așteptăm răspuns la adresa pe care am trimis-o”, a mai spus MM Stoica.