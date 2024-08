Mihai Stoica, criză de nervi după ce FCSB a pierdut cu Hermannstadt: „E viciere de rezultat!”

FCSB are un început de sezon extrem de dificil în Superliga. Mihai Stoica a avut o reacție vehementă după meci.

Mihai Stoica, nervos după ce FCSB a pierdut și cu Hermannstadt: „E viciere de rezultat!”

FCSB suferă teribil în campionat. Eșecul cu Hermannstadt o ține pentru moment departe de play-off,

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica s-a plâns de arbitraj. Oficialul formației bucureștene a ținut chiar să arunce cu săgeți și către Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj.

„E viciere de rezultat, gol valabil anulat la 0-0 şi, pentru că am văzut că ne explică Balaj, dar ne explică pe jumătate. E ţinere reciprocă, dar şi Biceanu îl ţine pe Tănase şi e simulare clară. Nimeni nu poate nega mâinile lui Biceanu de pe Tănase, iar la ţinere reciprocă laşi jocul să continue.

ADVERTISEMENT

Biceanu simulează ordinar, se aruncă, nu-l aruncă Tănase. Dacă tot cauţi… Meciul a fost arbitrat de Feşnic, nu de Flueran, Feşnic a fost la VAR, el i-a spus să anuleze golul şi ce să faci?! L-a chemat la VAR şi singurul care a menţinut decizia a fost Haţegan.

Îl gâdilă pe la coaste Tănase, dar să-mi explicaţi cum se aruncă Biceanu. E ţinere reciprocă, nu vreau să discut prea mult”, a declarat Mihai Stoica, la

ADVERTISEMENT

Reacție acidă și la adresa președintelui de la CFR Cluj

Golul marcat de sibieni când scorul a devenit 1-0 în favoarea lor este considerat de Mihai Stoica drept incorect din cauza unui fault comis de Balaure asupra lui Octavian Popescu. Oficialul campioanei României a ținut să îl contrazică și pe Cristi Balaj.

„Aici nu are dreptate Balaj, pentru că el nu spune că e ţinere reciprocă, nu are cum să spună ceva care să ne avantajeze pe noi. E ţinere reciprocă. Dacă oamenii nu înţeleg fotbalul, nu am ce face. Meciul nu se opreşte pentru ţinere reciprocă.

ADVERTISEMENT

Să-i explic lui Balaj, că mai ştim şi noi să comparăm faze, că acolo la Dinamo nu e ţinere reciprocă, că îl trage de tricou. Balaj nu vrea să spună că e ţinere reciprocă. Biceanu are ambele mâini pe Tănase. Sunt multe faze de astea, dar nu de multe ori e Feşnic la VAR”, a mai spus Mihai Stoica conform sursei citate.