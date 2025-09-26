Sport

Mihai Stoica dă peste nas contestatarilor: „UEFA nu prevede bonusuri pentru posesie”. Anunț important despre Mihai Lixandru

Mihai Stoica a prezentat 5 lucruri după Go Ahead Eagles - FCSB 0-1! Managerul general al campioanei i-a înțepat pe contestatari și a dat o veste îmbucurătoare despre Lixandru
Ciprian Păvăleanu
26.09.2025 | 16:50
Mihai Stoica a prezentat 5 puncte după victoria din Olanda de joi seară. Foto: Colaj FANATIK

Așa cum a obișnuit pe toată lumea, FCSB s-a concentrat mult mai bine în cupele europene, deși în campionat traversează o pasă extrem de proastă. „Roș-albaștrii” au obținut trei puncte împotriva olandezilor de la Go Ahead Eagles, iar Mihai Stoica a prezentat 5 lucruri importante după partida de joi seară.

Mihai Stoica, răspuns clar pentru contestatari! Care este situația lui Mihai Lixandru

FCSB a obținut trei puncte muncite în prima etapă din UEFA Europa League. Campioana României a început în forță meciul contra lui Go Ahead Eagles, iar în primele 15 minute lansase deja 5 șuturi pe spațiul porții.

David Miculescu a deschis scorul destul de repede, iar mai apoi FCSB a apelat la un joc defensiv, precaut, încercând să puncteze pe contraatac. Faptul că „roș-albaștrii” au fost dominați clar la capitolul posesie a făcut ca unii oameni să caracterizeze tactica defensivă foarte bună ca pe un anti-joc, iar Mihai Stoica a avut un răspuns pentru ei. Totodată, el a anunțat și ce se întâmplă cu Mihai Lixandru, operat de apendicită înaintea partidei:

„1: Tactic aproape de perfecțiune; 2: UEFA încă nu prevede bonusuri pentru posesie; 3: Am bătut deținătoarea Cupei Olandei, competiție la care participă și PSV, Ajax și Feyenoord. În deplasare; 4: S-a alergat în alb-negru. Mult și repede; 5: Lixandru e cu noi în avion. Decolăm acum!”, a scris președintele Consiliului de Administrație al FCSB pe rețelele de socializare.

Va mai aduna Go Ahead Eagles puncte în clasament? Traseu infernal pentru olandezi

Cu toate că atât Elias Charalambous, cât și Mihai Stoica, i-au lăudat pe cei de la Go Ahead Eagles și au declarat că, din punctul lor de vedere, micuța echipă din Deventer va mai aduna puncte în clasamentul UEFA Europa League, traseul infernal pe care îl vor avea le dă puține speranțe.

În următoarele șapte meciuri pe care le va mai avea de disputat, Go Ahead Eagles va da peste Panathinaikos, Aston Villa, Salzburg, Stuttgart, Lyon, Nice și Braga.

