Mihai Stoica îl atacă pe Dan Petrescu: „Ce presiune are CFR? Nu suport balivernele!”

Managerul general al vicecampioanei României și-a ironizat din nou rivalii la titlu, spunând că sunt „cea mai mediatizată echipă din Europa” și că „fac antrenamente cu stadionul plin”.

MM Stoica s-a enervat din cauza faptului că Dan Petrescu a declarat că la CFR Cluj este o presiune mare, deși echipa se află la o distanță mare față de restul echipelor implicate în lupta la titlu.

Mihai Stoica îl atacă pe Dan Petrescu

pe Dan Petrescu după declarațiile recente ale antrenorului CFR-ului, care a spus că la echipă se simte o presiune mare: „Cum să avem noi presiune? A fost la noi vreodată presiune?

Cred că au ei o presiune imensă, pentru că sunt probabil cea mai mediatizată echipă din Europa, fac antrenamente cu stadionul plin, de-aia nu mai vin suporterii după la meciuri… astea sunt cuvinte să fie spuse…

Cum să fie la CFR Cluj presiune… presiunea de unde? La noi e presiune. Bătusem cu Urziceni pe Ibrox Park și ne aștepta presa pe aeroport”.

„A fost știrea de la subsolul paginii patru, atât de mult conta ce am făcut, erau și jucătorii mâhniți. Pe prima pagină era ceva despre Steaua că erau niște probleme la club”, a spus MM Stoica, la TV .

„Nu există presiune la echipele din provincie! Nu suport balivernele”

MM Stoica a continuat și a explicat că nu există o presiune reală la echipele din provincie și că înțelege doar atunci când joacă în cupele europene:

„Nu există presiune la echipele din provincie, poate doar la Craiova, atât. Acum se discută de o echipă care e la 10 puncte de locul doi și care e aproape… nu imposibil de bătut, ci nu poți să termini cu ea la egalitate, care a câștigat 19 meciuri din 21 de jocuri… și vorbim de presiune?

Nu suport balivernele, îmi place să vorbesc cu argumente. În cupele europene, indiscutabil că există presiune, dar acum nu vorbim de cupele europene, vorbim de meciul FCSB-CFR Cluj, zece puncte distanță între cele două echipe”.

„Noi am avut un parcurs de excepție, am avut 13 meciuri în care am câștigat 11 meciuri și am făcut două egaluri. Cine s-a gândit că ei vor câștiga meci de meci? Nu e nicio problemă cu Toni Petrea.

Echipa nu juca mai nimic cu Edi, chiar dacă obțineam rezultate bune, iar când întâlneam echipe care joacă, precum Botoșani sau UTA, Toni are cinci meciuri câștigate și un egal. În continuare avem două meciuri foarte grele, ei vin cu forță mare”, a mai spus MM Stoica.

Managerul general al vicecampioanei României a vorbit și despre testele pe care jucătorii și , toate indicând rezultate negative:

„Astăzi, a fost testată toată lumea la noi, și fotbaliștii și staff-ul chiar și cei de la birouri și sunt teste negative, deci e bine”.