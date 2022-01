Mihai Stoica iese la atac după ce Gigi Becali i-a reproşat ratarea transferului lui Deac la FCSB: “Dacă eram ascultat în vară nu ne făceam de râs cu Karagandy”

Mihai Stoica iese la atac şi îi răspunde lui Gigi Becali, după ce patronul i-a reproşat că l-a ratat pe Ciprian Deac în urmă cu câţiva ani, fiind sfătuit de MM: “Nu știu de unde a rămas Gigi Becali cu impresia asta, dar niciodată n-am spus că Deac e terminat.

Am spus că l-am întrebat pe Edy Stăncioiu cum e ca om și mi-a zis că poate da randament doar la CFR, unde e zona lui de confort. Înclin să cred că așa e, dacă mă gândesc la experiența nereușită din Germania, evoluția neconcludentă de la Rapid, cele 3 goluri marcate în 2 ani la Aktobe și Tobol sau prestațiile palide de la echipa națională.

Iar Gigi, dacă-l avea pe 5.000€ salariu și era sigur că e ce trebuie, n-avea niciun sens să mă întrebe pe mine. Putea să-l semneze așa cum a făcut-o cu vreo 10 jucători din lotul actual deși eu am fost contra venirii lor.

Poate dacă eram ascultat în vară nu ne făceam de râs cu Karagandy. Sau poate ne făceam. Nimeni nu va afla asta”, a spus Mihai Stoica.

Gigi Becali a declarat după meciul cu CFR Cluj că regretă că nu l-a semnat pe Ciprian Deac atunci când a avut ocazia şi că îi reproşează lui Mihai Stoica ratarea transferului: “Eu am vrut să-l iau pe Deac cu 5 mii salariu. I-am reproșat lui Meme tot timpul. El a zis că e terminat, venise după accidentările din Germania. L-a luat CFR. Am vrut apoi să-l iau iar, cu 20.000 de salariu. Semnasem contractul, am vorbit cu băiatul, i-a făcut CFR ofertă mai mare și a rămas la CFR”, a spus Becali la Digisport.