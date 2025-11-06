Mihai Stoica, dat pe spate de fotbalistul de la FCSB după 1-3 cu Basel: „Face sprinturi cât 4 jucători la un loc”

ADVERTISEMENT

Campioana României, FCSB, a suferit o nouă înfrângere în UEFA Europa League. Formația roș-albastră a pierdut meciul cu Basel, din Elveția, cu scorul de 1-3. Totuși, FCSB a arătat calitate, deși a jucat aproape 80 de minute în inferioritate numerică, iar Mihai Stoica a ținut să laude atitudinea jucătorilor săi.

Mihai Stoica, uluit de prestația lui Darius Olaru din meciul Basel – FCSB 3-1

Basel s-a impus în fața campioanei României nu neapărat printr-un fotbal mai bun. Elvețienii au profitat de superioritatea numerică. Ștefan Târnovanu a fost trimis la vestiare în primele minute ale jocului,

, însă nu a putut face față atacurilor echipei din Elveția. Basel s-a impus cu 3-1, iar campioana României rămâne cu șanse mici la calificarea în primăvara europeană, după primele patru jocuri din faza grupelor.

Mihai Stoica, mândru de FCSB, deși campioana României a pierdut meciul cu Basel

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a dat vina pe ghinion, deși jucătorii campioanei au comis greșeli flagrante în primele minute. Oficialul roș-albaștrilor a ținut să laude spiritul de luptă al elevilor lui Elias Charalambous.

„De mult nu mi s-a mai întâmplat să avem atât de mult ghinion într-o partidă europeană. Îmi pare foarte rău, că unii dintre jucători au făcut un meci aproape perfect. E o înfrângere nemeritată, meritam mult, mult mai mult.

Din nefericire, penalty-ul a fost marcat cu foarte multă șansă, al doilea gol din nimic. Mingea să fie deviată exact în piciorul lui Shaqiri… Mai rar. O echipă care nu ne-a fost cu nimic superioară, chiar dacă au jucat aproape tot meciul în superioritate numerică. Pantea și Graovac au făcut un joc de excepție. Nu am jucat în 10, cât a fost Olaru pe teren am jucat în 11. Face sprinturi cât 4 jucători la un loc.

Nu pot să explic greșelile, că nu le-am făcut eu. Greșeli se văd la toate nivelurile, chiar și la Real Madrid. Nu o să mă auziți pe mine niciodată să critic un jucător. Nu vă pot explica nimic legat de un jucător anume, pot să vă spun cine a jucat bine.

Trebuie să facem 3 victorii din 4 meciuri și avem adversari echipe foarte bune. Orice rezultat pozitiv este un bonus. Anul trecut, parcă eram și puțin ocrotiți de șansă. Am rămas în 10 cu PAOK, am jucat extraordinar doar defensiv, dar am rămas în 10 la adăpostul unui rezultat pozitiv.

Acum, imediat am luat gol. Scoatem ce a fost pozitiv, avem câțiva jucători care sunt în formă, iar când își vor reveni și ceilalți, probabil vom redeveni echipa de neînvins din sezonul trecut”, a declarat Mihai Stoica la