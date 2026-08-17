Mihai Stoica, dat pe spate: „Trebuie să-l contactez! E bombă!”

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Mihai Stoica (61 de ani) a rămas profund impresionat când a văzut în direct imagini cu un mic, dar extrem de pasionat, susținător al celor de la FCSB. Antonio are șapte ani, joacă fotbal pe postul de atacant, iar idolul său este Daniel Bîrligea. Merge des pe stadion și își propune deja ca în viitorul apropiat să facă inclusiv deplasări pentru meciurile echipei favorite.

Mihai Stoica, impresionat de Antonio, un fan în vârstă de doar 7 ani al celor de la FCSB

Micuțul doarme întotdeauna într-un tricou al fostei campioane a României și și-a decorat camera în culorile preferate, roșu și albastru bineînțeles: „Bine ați venit în muzeul Bîrligea și FCSB! Îmi place fotbalul de când mă știu, lumea mă strigă Antonio stelistul și iubesc echipa de fotbal FCSB. Mie îmi place fotbalul dintotdeauna, de la 3-4 ani. De la 5 ani merg în peluză, dar prima dată pe stadion a fost la VIP, pentru că mamei nu i-a plăcut în peluză, a zis că e gălăgie. Cred că peste un an, doi, trei o să merg în deplasare.

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Acum am șapte ani și am dat foarte multe goluri, atacant central. Bîrli (n.r. Daniel Bîrligea) m-a inspirat. În primul rând pentru că e atacant la fel ca mine și în al doilea rând pentru golul ăla cu pieptul, nu ai cum să nu îți placă așa ceva. Cea mai mare surpriză, când mi-a dat tricoul atunci. Am rămas stană de piatră. ‘Te iubesc’, atât am putut să-i zic. Am rămas de piatră, bă, niciun cuvânt.

Îi dau mesaje, dar mama zice să nu îl mai cicălesc atât, că are treabă foarte multă. Dar câtă treabă o avea, tot își face timp ca să-mi dea și mie mesaje. (n.r. Despre tricoul lui cu FCSB) Noaptea mi-l dă mama ca să dorm în el și dimineața îl punem iarăși în ramă. Locul nostru este în Europa! Luptați, băieți, pentru noi, pentru voi și pentru cele mai frumoase culori!”.

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Cum a reacționat Mihai Stoica după ce a văzut imaginile

Mesajul din final l-a impresionat cel mai mult pe Mihai Stoica, cel care cu această ocazie a transmis că își dorește să ia legătura cu micuțul Antonio, bineînțeles prin intermediul lui . „Ăsta mic e artist! O să vorbesc și eu cu Dani Bîrligea să-l contactez pe Antonio. Serios, e chiar bombă ăsta mic. Cum a spus: ‘Pentru voi, pentru noi și pentru cele mai frumoase culori’. Ce limbaj”, , în direct la