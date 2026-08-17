Sport

Mihai Stoica, dat pe spate: „Trebuie să-l contactez! E bombă!”

Mihai Stoica, impresionat când a văzut imaginile în direct! Oficialul de la FCSB a luat decizia pe loc: „Artist! O să îl contactez, e chiar bombă ăsta mic!”
Gabriel-Alexandru Ioniță
17.08.2026 | 14:30
Mihai Stoica dat pe spate Trebuie sal contactez E bomba
ULTIMA ORĂ
Mihai Stoica, dat pe spate: „Trebuie să-l contactez! E bombă!”. Foto: captură Prima Sport
ADVERTISEMENT

Mihai Stoica (61 de ani) a rămas profund impresionat când a văzut în direct imagini cu un mic, dar extrem de pasionat, susținător al celor de la FCSB. Antonio are șapte ani, joacă fotbal pe postul de atacant, iar idolul său este Daniel Bîrligea. Merge des pe stadion și își propune deja ca în viitorul apropiat să facă inclusiv deplasări pentru meciurile echipei favorite.

Mihai Stoica, impresionat de Antonio, un fan în vârstă de doar 7 ani al celor de la FCSB

Micuțul doarme întotdeauna într-un tricou al fostei campioane a României și și-a decorat camera în culorile preferate, roșu și albastru bineînțeles: „Bine ați venit în muzeul Bîrligea și FCSB! Îmi place fotbalul de când mă știu, lumea mă strigă Antonio stelistul și iubesc echipa de fotbal FCSB. Mie îmi place fotbalul dintotdeauna, de la 3-4 ani. De la 5 ani merg în peluză, dar prima dată pe stadion a fost la VIP, pentru că mamei nu i-a plăcut în peluză, a zis că e gălăgie. Cred că peste un an, doi, trei o să merg în deplasare.

ADVERTISEMENT

Acum am șapte ani și am dat foarte multe goluri, atacant central. Bîrli (n.r. Daniel Bîrligea) m-a inspirat. În primul rând pentru că e atacant la fel ca mine și în al doilea rând pentru golul ăla cu pieptul, nu ai cum să nu îți placă așa ceva. Cea mai mare surpriză, când mi-a dat tricoul atunci. Am rămas stană de piatră. ‘Te iubesc’, atât am putut să-i zic. Am rămas de piatră, bă, niciun cuvânt.

Îi dau mesaje, dar mama zice să nu îl mai cicălesc atât, că are treabă foarte multă. Dar câtă treabă o avea, tot își face timp ca să-mi dea și mie mesaje. (n.r. Despre tricoul lui cu FCSB) Noaptea mi-l dă mama ca să dorm în el și dimineața îl punem iarăși în ramă. Locul nostru este în Europa! Luptați, băieți, pentru noi, pentru voi și pentru cele mai frumoase culori!”. 

ADVERTISEMENT
„Este trist, dar și profund incorect”. Replica AUR pentru un fost ambasador SUA
Digi24.ro
„Este trist, dar și profund incorect”. Replica AUR pentru un fost ambasador SUA

Cum a reacționat Mihai Stoica după ce a văzut imaginile

Mesajul din final l-a impresionat cel mai mult pe Mihai Stoica, cel care cu această ocazie a transmis că își dorește să ia legătura cu micuțul Antonio, bineînțeles prin intermediul lui Daniel Bîrligea„Ăsta mic e artist! O să vorbesc și eu cu Dani Bîrligea să-l contactez pe Antonio. Serios, e chiar bombă ăsta mic. Cum a spus: ‘Pentru voi, pentru noi și pentru cele mai frumoase culori’. Ce limbaj”, a comentat Mihai Stoica, în direct la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Și-a anunțat plecarea din România, după finala de la Campionatele Europene:
Digisport.ro
Și-a anunțat plecarea din România, după finala de la Campionatele Europene: "Voi schimba mediul, echipa, tot"
Ce a văzut, de fapt, Gică Hagi la David Popovici în timpul Europenelor...
Fanatik
Ce a văzut, de fapt, Gică Hagi la David Popovici în timpul Europenelor de înot. Vrea să implementeze așa ceva și la națională
Istvan Kovacs e OUT din Europa! Ce s-a întâmplat cu arbitrul din SuperLiga
Fanatik
Istvan Kovacs e OUT din Europa! Ce s-a întâmplat cu arbitrul din SuperLiga
Primul jucător dat afară de la Rapid după 0-1 cu Dinamo. „Să-și caute...
Fanatik
Primul jucător dat afară de la Rapid după 0-1 cu Dinamo. „Să-și caute echipă!”
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Gică Hagi a văzut ce s-a ales de fosta sa 'perlă' și a...
iamsport.ro
Gică Hagi a văzut ce s-a ales de fosta sa 'perlă' și a dat verdictul: 'E problema lui!'
Ritualul secret al lui Vincent Kompany dinaintea meciurilor lui Bayern: „Am 20 de...
gsp.ro
Ritualul secret al lui Vincent Kompany dinaintea meciurilor lui Bayern: „Am 20 de minute pentru asta!”
Cel mai populat oraș din lume se scufundă în mare. 40% din el...
Antena3 CNN
Cel mai populat oraș din lume se scufundă în mare. 40% din el se află deja sub nivelul apei
Simona Halep, mesaj tranșant după ce s-a afișat alături de partenerul cu 24...
Digisport.ro
Simona Halep, mesaj tranșant după ce s-a afișat alături de partenerul cu 24 de ani mai în vârstă
Lucrări dentare prin colaborare cu pacienții VIDEO
Clever Media
Lucrări dentare prin colaborare cu pacienții VIDEO
Prețul plătit la licitație pentru primul Ferrari Luce depășește orice imaginație
gsp.ro
Prețul plătit la licitație pentru primul Ferrari Luce depășește orice imaginație
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din...
zf.ro
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!