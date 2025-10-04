Sport

Mihai Stoica, declarație surpriză după show-ul Barcelona – PSG. A ales cel mai bun antrenor din lume!

Spectacolul din Champions League l-a făcut pe oficialul celor de la FCSB, Mihai Stoica, să tragă o concluzie clară în privința celui mai bun antrenor al lumii.
FANATIK
04.10.2025 | 10:20
Mihai Stoica declaratie surpriza dupa showul Barcelona PSG A ales cel mai bun antrenor din lume
EXCLUSIV FANATIK
Luis Enrique, cel mai bun antrenor al lumii în opinia lui MM Stoica

PSG a reușit să se impună în fața celor de la Barcelona, 2-1, chiar în Spania, și a reconfirmat practic că este o echipă de top, asta după ce anul trecut a câștigat competiția în urma unei finale cu Inter.

ADVERTISEMENT

Barcelona – PSG, meciul care l-a impresionat pe Mihai Stoica. Ce spune de tinerii celor două echipe

Francezii, cu 3 dintre cei mai importanți jucători accidentați, Ousmane Dembele, Balonul de Aur, Desire Doue și Khvicha Kvaratskhelia, tot au reușit să-i bată pe catalani, chiar după ce au fost conduși. Mayulu și Goncalo Ramos au punctat pentru parizieni și au răpus-o pe trupa lui Hansi Flick.

„Mourinho a fost un fenomen, uite acum unde e. Pep nici acum nu a reglat-o la Manchester City. A făcut transferuri multe dar nu a reușit. L-a luat Nuno Mendes pe Yamal și l-a băgat în buzunarul de la piept în Barcelona – PSG. L-am văzut pe Pedri, care e probabil cel mai important jucător al lor, puțin tăcut. Nu l-am văzut cu foarte mare influență asupra jocului. Și la ei, și la națională, e mereu cel mai influent. Am văzut din limbajul corpului că e dezamăgit.

ADVERTISEMENT

Când a fost scos și s-a dus la Hansi Flick, părea că-și cere oarecum scuze că nu a fost la nivelul dorit. Luis Enrique e fenomen. Ce face Luis Enrique cu copii ăștia…Eu nu sunt sigur că pe ultimul pe care l-a băgat știa cum îl cheamă. Au și nume complicate unii, zici că-s parole de Wi-Fi. A jucat cu un fotbalist născut în 2008, cu unul în 2007, doi în 2006. Aia e regula U21. Bine și la Barcelona erau Cubarsi și Yamal”, a spus Mihai Stoica.

Luis Enrique, cel mai bun antrenor al lumii în viziunea lui Mihai Stoica

Rezultatul obținut de PSG, în contextul multiplelor absențe, l-a făcut pe Mihai Stoica să dea un verdict clar în privința celui mai bun antrenor al lumii la momentul actual. Oficialul de la FCSB spune că Luis Enrique, cel care face din campioana Franței o forță de neînvins, este cel mai bun tehnician al lumii în viziunea lui Stoica.

ADVERTISEMENT
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România....
Digi24.ro
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora”

„Nu ai jucat cu Marquinhos, liderul echipei, nu ai jucat cu Joao Neves, care este un super fotbalist. Ziceai că mijlocul ăla, fără unul din ei, nu ține. Și nu ai jucat nici cu Doue, cu Dembele, cu Kvaratskhelia. Ce șanse ai? Poftim! Și mai ești și condus. Copii de la Barcelona au totuși ceva experiență, spre deosebire de cei de la PSG, dar uite. Eu mărturisesc că am fost contra PSG de când au venit qatarezii. Am devenit fan de când a venit Luis Enrique. E antrenorul numărul 1”, a conchis Mihai Stoica în emisiunea MM LA FANATIK.

ADVERTISEMENT
Cum l-au numit turcii pe Mihăilă, după ce a marcat cu o
Digisport.ro
Cum l-au numit turcii pe Mihăilă, după ce a marcat cu o "rachetă" de la 55 de metri

Mihai Stoica, show la FANATIK

Cum a murit, de fapt, Nicu Ceaușescu, fiul lui Nicolae și al Elenei...
Fanatik
Cum a murit, de fapt, Nicu Ceaușescu, fiul lui Nicolae și al Elenei Ceaușescu. Gino Iorgulescu, șeful LPF, detalii ascunse până azi
Mihai Stoica, laude la scenă deschisă pentru jucătorul U21 din liga secundă: „Zici...
Fanatik
Mihai Stoica, laude la scenă deschisă pentru jucătorul U21 din liga secundă: „Zici că are mingea lipită de picior. Trebuie să joace la Liga 1”
Afacerea dezvoltată de un fost acționar de la Dinamo! Vrea să deschidă o...
Fanatik
Afacerea dezvoltată de un fost acționar de la Dinamo! Vrea să deschidă o fabrică în România care ar putea avea un succes uriaș
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Moartea lui Dan Alban în accidentul în care a fost implicat și Cornel...
iamsport.ro
Moartea lui Dan Alban în accidentul în care a fost implicat și Cornel Dinu l-ar fi costat transferul carierei pe fostul mare jucător al Stelei: 'Atunci mergea să negocieze'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!