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Mihai Stoica (61 de ani) a vorbit despre lupta pentru titlu din acest sezon de SuperLiga și a apreciat că, pe lângă FCSB și Universitatea Craiova, și Dinamo și Rapid ar urma să se implice cu șanse mari în această cursă. În mod special, președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru a subliniat că rivalele din București au mutat foarte bine în această vară la nivel de bancă tehnică, prin aducerile lui Nuno Campos, respectiv Daniel Pancu.

Ce a spus Mihai Stoica despre rivalele Dinamo și Rapid

În plus, , MM a mai punctat cu această ocazie și că, în viziunea sa, jucătorii au reușit într-un timp scurt să își ridice considerabil nivelul sub comanda antrenorului portughez, comparativ cu ce s-a întâmplat din acest punct de vedere în sezoanele trecute, cu la conducere.

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„(n.r. Despre lupta pentru titlu) Eu cred că vor mai fi și Dinamo și Rapid pe lângă Craiova și FCSB. Rapid și Dinamo au mutat bine pe bancă. Dinamo arată mult mai bine cu Nuno Campos din multe puncte de vedere. Dacă iei jucător cu jucător, sunt mulți de anul trecut, iar cei veniți nu sunt la nivelul celor plecați.

Cu tot respectul, Pascual nu e Boateng. Au schimbat sistemul, joacă altceva. Rămâne de văzut cât va fi Karamoko bine, s-a accidentat Musi. Au adus și jucători interesanți în față. Valoarea unui antrenor se vede atunci când cresc jucătorii sub comanda lui. Bellaarouch a fost convocat la naționala Marocului, Armstrong e alt jucător, a fost convocat la naționala Scoției.

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Mărginean și Musi, care s-a accidentat, au prins lotul lărgit al României. Înainte prindea doar Cîrjan, care acum probabil va fi în lotul final. Fotbaliștii de la Dinamo sunt mult mai buni ca anul trecut. Așa i-am simțit”, în direct la

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Ce a spus Mihai Stoica despre Daniel Pancu

De asemenea, cu aceeași ocazie, oficialul de la FCSB a apreciat și că aducerea lui pe banca tehnică reprezintă cea mai importantă mutare făcută de pentru acest sezon: „Rapid l-a adus pe Stojilkovic, un atacant care își creează multe ocazii. Nu am văzut atacant să-și creeze atâtea ocazii. Nu ai ocazii dacă nu te miști. Nu a marcat, dar va veni vremea să marcheze. Cea mai importantă mutare e cea de pe bancă. Pancu e de acolo. Că marchează cu șansă pe final cu Oțelul, cu Sepsi, cu Voluntari, da, dar au pierdut și două puncte la Botoșani. Dar arată bine”.