Mihai Stoica, despre scandalul Andrei Șucu: „Pancu n-are filtru! Să ținem cont de ce face ca antrenor, nu de ce declară!” 

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Mihai Stoica (61 de ani) s-a declarat public un admirator al lui Daniel Pancu, ca antrenor, dar și ca om. În privința recentului scandal de la Rapid, rivala celor de la FCSB din SuperLiga, MM a recomandat ca tehnicianul din Giulești să fie apreciat pentru ceea ce face ca antrenor, nu prin declarațiile sale publice.

Cum vede Mihai Stoica scandalul de la Rapid. Părerea sa despre Pancu: „N-are filtru!”

După meciul Rapid – Csikszereda, scor 2-0, din etapa a 14-a de SuperLiga, un conflict de la distanță a apărut între Daniel Pancu (49 de ani) și Diana Șucu. S-a întâmplat asta după ce Andrei Șucu (17 ani) a fost titularizat, dar schimbat apoi la pauză. Tehnicianul din Giulești a surprins pe toată lumea când a transmis, la flash-interviu, că Andrei Șucu nu este încă pregătit pentru nivelul din SuperLiga.

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Imediat, antrenorul Rapidului s-a legat și de dorința părinților, Diana și Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid. . În emisiunea „MM la FANATIK”, Mihai Stoica a comentat această situație tensionată din tabăra giuleștenilor. Oficialul celor de la FCSB a recunoscut că, pe cât de mult îl apreciază pe Pancu, pe atât de mult nu înțelege uneori ieșirile sale publice.

„Mie îmi place foarte mult Pancu și ca om, iar ca antrenor chiar foarte mult. De multe ori n-am înțeles declarațiile pe care le face și le-am amendat cumva. Eu înțeleg ce a vrut să spună. Probabil că nu tot timpul își găsește formularea care să dea bine, adică parcă n-are filtru el. Chiar dacă gândești ceva, poți să o cosmetizezi într-un fel, poți să-ți ascunzi ideile spunând cam același lucru. A început jocul cu Andrei Șucu gândindu-se probabil că tânărul încă nu e gata pentru a începe titular la o echipă care are pretențiile Rapidului. Facem abstracție de cum îl cheamă, e un jucător născut în 2008…. După aceea s-a grăbit să spună ceva de genul ‘am avut dreptate că nu e pregătit‘”, spune Meme.

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MM Stoica: „Cine ține cont doar de ceea ce face, nu de ce spune Pancu, e un om inteligent”

Mihai Stoica admite că situația lui Pancu nu este deloc una ușoară. Oficialul celor de la FCSB regretă faptul că un antrenor de calibrul lui „Pancone” se află în această postură ingrată. Pe de altă parte, MM le recomandă tuturor să țină cont de ceea ce face Pancu, antrenorul, și nu de ceea ce declară. În acest sens, Stoica a amintit de perioada lui Pancu de la naționala U21, când echipa juca foarte bine, dar .

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„Trebuie să ai filtru. Nu sunt ipocrit când spun că îmi pare rău că a ajuns în situația asta, pentru că și când era la echipa națională, la turneul final (…) echipa națională cu Pancu chiar a jucat (….) a avut și atunci niște declarații care te lăsau mască. Dar ăsta e Daniel Pancu. Cine ține cont doar de ce face, nu de ce spune, înseamnă că e un om inteligent. Adică eu unul asta aș face. L-aș lua pe Pancu numai pentru ce face, nu neapărat pentru ce spune”, adaugă Meme Stoica.

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