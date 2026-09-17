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Mihai Stoica, încântat de un jucător al rivalei U Craiova: „E super fotbalist”

Mihai Stoica, discurs la superlativ despre unul dintre cei mai importanți jucători de la Universitatea Craiova: „Îmi place mult de el, are tot!”. Despre cine este vorba
Gabriel-Alexandru Ioniță
17.09.2026 | 20:05
Mihai Stoica incantat de un jucator al rivalei U Craiova E super fotbalist
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Mihai Stoica, încântat de un jucător al rivalei U Craiova: „E super fotbalist”. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
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Mihai Stoica (61 de ani) a vorbit la superlativ despre un titular de la Universitatea Craiova. Este vorba despre Vladimir Screciu (26 de ani), jucător care poate evolua atât ca fundaș central, cât și la închidere. Tocmai din această perspectivă de altfel, el a fost comparat de către președintele Consiliului de Administrație de la FCSB cu Mirel Rădoi.

Mihai Stoica, doar cuvinte de laudă la adresa lui Vladimir Screciu de la Universitatea Craiova

De asemenea, MM a subliniat cu această ocazie și că Screciu se descurcă foarte bine la duelurile aeriene cu adversarii. Astfel, a concluzionat și a spus că, în viziunea sa, internaționalul român are toate atuurile necesare pentru a performa la un nivel ridicat. „Screciu e super fotbalist. Îmi place mult de el, are tot! Seamănă cu Mirel Rădoi ca profil. Poate să joace fundaș central, la închidere. Nu are talie, dar este imbatabil în duelul aerian”, a spus Mihai Stoica în direct la Prima Sport.

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Vladimir Screciu Universitatea Craiova
Vladimir Screciu, fotbalistul de la Universitatea Craiova, la finalul unui meci. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik

Mihai Stoica, adevărul despre situația cu venirea lui Ianis Zicu la FCSB

MM a fost acuzat de Ciprian Marica în acest context, în sensul că el ar fi fost cel care s-ar fi opus în cele din urmă acestei mutări. În exclusivitate pentru FANATIK însă, oficialul de la FCSB a lămurit cum au stat de fapt lucrurile: „Sunt doar supozițiile lui Marica. N-am discutat cu nimeni, nici măcar cu Gheorghe Mustață.

Pur și simplu a fost o discuție între Gigi și Gheorghe Mustață, care era cu liderii de la Peluza Nord. Eu habar n-aveam de problemele pe care le-a avut Zicu cu ei, în trecut. Abia după mi-a spus Mustață. Deci supoziția lui Marica rămâne doar supoziția lui. Mi-aș dori din toată inima să fie un antrenor care să vorbească direct cu patronul, iar eu să stau liniștit să mă uit la meciuri.

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Oamenii sunt într-o mare eroare, nu eu conduc acest club, ci Gigi. Sunt unii cărora le e teamă să vorbească de Gigi și atunci aleg altă figură. Pe cine să mai aleagă? Am dus eu cu greii, în momente mult mai grele, dar acum? Niciun gram de adevăr în supoziția lui Marica. Nu decideam eu”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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