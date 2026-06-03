Mihai Stoica, detalii despre negocierile pe care FCSB le poartă pentru noile achiziții: „Oferte scrise pentru Pirgic, Ceara si un alt jucător”. Anunț și despre Darius Olaru

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FCSB a obținut ultimul loc de calificare în cupele europene după victoria din barajul cu Dinamo. Formația roș-albastră dorește să se întărească pentru stagiunea ce urmează, iar Mihai Stoica a oferit toate detaliile despre transferurile pe care le pregătește clubul pentru sezonul ce bate la ușă.

Mihai Stoica, detalii despre negocierile pe care FCSB le poartă pentru noile achiziții

În cea mai recentă intervenție a sa, Mihai Stoica a dezmințit zvonurile pentru achiziția lui Luca Stancu. În schimb, FCSB așteaptă răspunsul lui , iar în același timp e . Rămâne de văzut care va fi răspunsul fotbaliștilor, timpul fiind unul destul de limitat.

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„Pentru Luca Stancu nu avem interes. Am întrebat care e situația lui doar pentru că nu știam despre el. Are 21 de ani și este o rezervă la o echipă care a retrogradat. Să stea liniștit patronul. Nu îi dă nimeni 300.000. Nu o să se grăbească nimeni. Am pus o întrebare. Toată lumea vorbea de Ciubotaru și nu mi se pare cu nimic diferit Luca Stancu.

Fundașul dreapta de care a zis și Gigi este din alt campionat. Nu este român, este străin. Este din alt campionat. Nu am semnat, trebuie să facă vizita, dar probabil va veni pe 17-18 iunie. Este transfer, nu vine liber. Pentru Stefan Pirgic așteptăm răspunsul la ofertă. Nu a venit nicio contra-ofertă de acolo. Toate cluburile care au jucători interesanți trag de timp, nu se grăbesc. Noi ne grăbim pentru a începe pregătirea cu cât mai mulți jucători, cei care vând, nu.

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Pentru Anderson Ceara suntem în negocieri cu Csikszereda. Este ofertă scrisă. Nu știu dacă are și ofertă de la Ujpest. Suntem în discuții. Săptămâna asta s-ar închide negocierile, din punctul nostru de vedere. Pentru celelalte poziții strângem date și prezentăm patronului dintre ei”, a declarat Mihai Stoica, potrivit .

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Ce se întâmplă cu Darius Olaru

În continuare, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a mărturisit că există o discuție pentru o mutare a lui Darius Olaru, însă acesta va părăsi echipa abia când clauza de reziliere va fi atinsă. Totodată, clubul știe unde va fi operat Ngezana, iar Miculescu a trecut printr-un consult la Londra.

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„Pentru Olaru este o discuție, așteptăm să vedem dacă sumă avansată crește. Dacă nu, nu. Mai are doi ani de contract. Nu e un jucător de care vrei să te desparți, cum au fost alte cazuri. Are clauză de 5 milioane de euro. La Ngezana știm unde vrea să se opereze. Să vedem când va fi profesorul disponibil pentru intervenție. David Miculescu a fost consultat astăzi la Londra, are ceva minor și a suferit o intervenție ușoară. Se va antrena cu echipa în cinci săptămâni”, a mai spus Mihai Stoica.