Mihai Stoica, detalii despre transferul lui Juan Bauza la FCSB: „Dacă vine, trebuie să schimbi sistemul!”

Managerul general al vicecampioanei României este de părere că FCSB are prea mulți jucători ofensivi în lot și că Juan Bauza ar îngreuna și mai mult planurile tactice ale echipei.

Mihai Stoica, detalii despre transferul lui Juan Bauza la FCSB

Mihai Stoica a oferit mai multe detalii despre transferul lui Juan Bauza la pentru care nu crede că venirea mijlocașului argentinian ar fi oportună pentru echipă:

ADVERTISEMENT

„Au fost discuții, dar nu există interes, a spus Gigi că oferă 600-700 de mii. Nu știu discuțiile, cu mine nu a discutat nimeni, nu vorbesc despre el pentru că e jucătorul lui Adrian Mititelu, chiar sunt prieten cu el.

Avem mulți jucători în ofensivă, au stat ieri pe bancă Florinel Coman și Cordea, ce să mai facem cu încă un jucător de ofensivă”.

ADVERTISEMENT

„În plus, dacă vine Bauza trebuie să schimbi sistemul, pentru că eu nu-l văd pe Bauza să joace în 4-3-3. Și atunci pe cine să mai lăsăm pe bancă să joace Bauza?

Pe Tavi Popescu, Olaru sau Malcom? Hai, să fim serioși că n-avem cum”, a mai spus MM Stoica, la TV .

ADVERTISEMENT

„Asta înseamnă să ai bancă și jucători inventivi!”

și despre victoria FCSB-ului cu Hermannstadt, scor 1-0, fiind bucuros și lăudându-și jucătorii: „Pe stadion se vedea mai bine, la televizor era ceața densă. Știam că va fi dificil, mai ales că veneam după 2 săptămâni de cantonament. Știam și ne-am asumat.

Ce e pozitiv e că nu am renunțat. Nu am avut ocazii, am avut o ocazie mare în prima repriză. Nu am avut ocazii pentru că am întâlnit o echipă care stă foarte bine în teren. Eu aveam speranțe că vom marca, pentru că deja ne apropiam din ce în ce mai mult de poarta lor.

ADVERTISEMENT

Au avut șutul acela superb al lui Petrișor Petrescu, care putea schimba soarta meciului. Oricum nu ar fi fost nimeni vinovat dacă șutul acela intra în poartă”.

ADVERTISEMENT

„Atacanții laterali nu și-au asumat atât de multe, Coman a intrat bine și a jucat în combinații multe. Jocul lui Octavian Popescu s-a schimbat în momentul în care a trecut inter, iar Omrani a așteptat perfect. Nu e prima dată când vedeți la noi combinații de acest tip, mă refer și la pasa pe sus dată de Octavian pentru Coman.

Asta înseamnă să ai bancă și să ai jucători care au inventivitate!”, a continuat Mihai Stoica.

„Plus că, e adevărat, cele nouă puncte pe care le-au pierdut la comisii s-au repercutat și asupra jocului, e imposibil să nu se întâmple asta. Ei le-au câștigat pe teren și din motive care nu țin de ei

Stadionul e superb, iar publicul e extrem de aproape de echipă. Noi am avut șansa de a fi de un număr record de suporteri și nu orice suporteri, ci suporteri de meserie, pentru că e o diferență. Peluza Nord a fost senzațională. Am avut suporteri din Diaspora, a fost frumos. Nici nu vrea să mă gândesc cum va fi stadionul când vom juca în Ghencea. O să jucăm, cine nu ne lasă încalcă legea.

Marcel Ciolacu a spus o vorbă mare legată de rivalitatea din Milano, cu cele două echipe care joacă pe San Siro/Meazza”, a mai spus MM Stoica.