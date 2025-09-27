Mihai Stoica, detalii halucinante, după ce Mihai Lixandru s-a operat de apendicită: „A venit mutilat complet”

Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre starea de sănătate a lui Mihai Lixandru (24 de ani). Mijlocașul central a fost

ADVERTISEMENT

Cum se simte Mihai Lixandru, operat de apendicită în Olanda: „Numai lui i se putea întâmpla”

Jucătorii de la Mijlocașul în vârstă de 24 de ani nu a putut juca în Olanda deoarece a ajuns pe masa de operație.

„Lixandru a fost operat în ziua meciului. Seara când am venit de la stadion, medicul nostru îl adusese deja de la spital și l-am văzut mâncând supă.

ADVERTISEMENT

Niciodată nu mi s-a mai întâmplat așa ceva. A fost o discuție la un moment dat dacă decidem să se opereze acolo sau acasă. Am zis, dacă se întâmplă ceva în avion, ferească Dumnezeu.

Credeam că va sta câteva zile acolo, dar seara era în hotel. Două săptămâni nu poate să facă nimic, după aceea începe să se antreneze. A venit mutilat complet, numai lui i se putea întâmpla”, a explicat Mihai Stoica, la

ADVERTISEMENT

În acest sezon, Mihai Lixandru a jucat pentru FCSB în 14 meciuri, în toate competițiile, și a reușit să marcheze un gol. A făcut-o în derby-ul cu Rapid, din SuperLiga, încheiat la egalitate, scor 2-2.

ADVERTISEMENT