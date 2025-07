Întrebat despre prestația lui Politic în FCSB – Inter Club d’Escaldes 3-1, Mihai Stoica a răbufnit: „Mă fac de râs cu chestiile astea”

”Roș-albaștrii” au avut o în partida FCSB – Inter Club d’Escaldes 3-1, iar Mihai Stoica s-a arătat dezamăgit de faptul că jucătorii lui Elias Charalambous au luat piciorul de pe accelerație în partea secundă.

Dezamăgire pentru Mihai Stoica după FCSB – Inter Club d’Escaldes 3-1

Oficialul campioanei României, care într-o primă fază , a numit jucătorii pe care i-a remarcat la jocul tur din Champions League, dar s-a arătat deranjat că din cauza scorului strâns nu au putut fi folosiți și câțiva puști aflați pe banca de rezerve.

”(n.r. Politic?) Eu am avut 3 remarcați: Cisotti, Târnovanu și Chiricheș. Și câțiva jucători care au fost decenți, vreo 3-4. Unii au fost mult sub ceea ce trebuia să fie. Asta le discutăm acolo. Baba Alhassan a fost un jucător care a fost ok, dar care a fost expus de cei care au jucat pe lângă el.

Nu sunt atât de supărat, cât sunt de dezamăgit pentru că gândisem cu totul și cu totul altceva. Am schimbat doi jucători de pe listă, pe Alibec și pe Bîrligea, ca să introducem doi copii. Am zis că poate îi ducem pe toți la retur. Adică mă fac de râs cumva cu chestiile astea”, a declarat Stoica, la .

Îngrijorare înainte de startul SuperLigii

În ciuda faptului că a ținut să precizeze că formația din Andorra nu este chiar atât de slabă pe cât o consideră unii, Mihai Stoica s-a arătat îngrijorat în vederea întâlnirilor cu FC Hermannstadt și Petrolul, din primele două etape ale SuperLigii.

”Octavian Popescu, Bîrligea, Alibec nu puteau juca acum. Puteai să faci două schimbări acum, să vii cu altă listă. Eu la 3-0, am crezut că o să fie 4-0, 5-0 și o să mergem cu copiii. Uite că nu e așa. Jucăm sâmbătă – marți, după care jucăm la Petrolul, nu e meci ușor, niciodată nu a fost meci ușor. Nici cu Sibiu nu e meci ușor.

Singurele echipe pe care anul trecut în dublă manșă nu le-am bătut au fost Sibiu și Petrolul. Normal că nu-mi convine, am avut așteptări mari. Mi-a plăcut foarte mult cum ne-am prezentat în Supercupă, acum…

Sunt o echipă care nu se compară cu Virtus și care încearcă să joace fotbal. Au bătut 5-1 pe Velez Mostar, campioana Bosniei, au dat 3 goluri cu AEK Atena. Nu sunt o echipă slabă”, a spus președintele Consiliului de Administrație al FCSB.