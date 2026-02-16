Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mihai Stoica, dezamăgit după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: “Un egal era echitabil! Cu un punct eram la mâna noastră”. A făcut calculele pentru play-off

Mihai Stoica a analizat în direct înfrângerea suferită de FCSB la Craiova și a explicat de ce roș-albaștrii au ajuns într-o situație delicată în lupta pentru play-off.
Alex Bodnariu
16.02.2026 | 11:49
Mihai Stoica dezamagit dupa Universitatea Craiova FCSB 10 Un egal era echitabil Cu un punct eram la mana noastra A facut calculele pentru playoff
FCSB pierde în Bănie și riscă să rateze play-off-ul. Situație complicată pentru campioana României după 0-1 cu U. Craiova. Ce spune MM Stoica
Serie de rezultate pozitive a celor de la FCSB s-a încheiat. Campioana României s-a văzut învinsă de Universitatea Craiova cu 0-1, în Bănie, și riscă serios să rateze calificarea în play-off-ul Superligii. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a explicat de ce echipa sa a fost învinsă de olteni.

FCSB a pierdut în Bănie și riscă să rateze play-off-ul. Situație complicată pentru campioana României după 0-1 cu Universitatea Craiova

FCSB a făcut un meci slab în Bănie. Jucătorii lui Elias Charalambous au risipit câteva ocazii mari de a marca și au avut probleme serioase în defensivă. Roș-albaștrii au comis greșeli importante, iar la faza singurului gol înscris în meci, Graovac a fost mult driblat prea ușor de Assad, atacantul celor de la Universitatea Craiova.

Calculele devin cel puțin complicate pentru FCSB după acest rezultat. Campioana României nu își mai permite niciun pas greșit până la finalul sezonului regulat pentru a mai spera la o calificare miraculoasă în play-off-ul Superligii. Există și scenariul în care FCSB obține trei victorii în cele trei meciuri rămase și totuși să nu prindă top 6.

MM Stoica a dat verdictul după Universitatea Craiova -FCSB. E de părere că o remiză ar fi fost mai echitabilă!

Mihai Stoica este de părere că un rezultat de egalitate ar fi fost mai echitabil în meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB. Oficialul campioanei a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a tras câteva concluzii. Președintele clubului recunoaște că echipa sa a făcut o primă repriză modestă, însă spune că în partea a doua raportul de forțe s-a schimbat.

„Imediat după meci am zis că victoria celor de la Universitatea Craiova e pe deplin meritată. Am mai văzut o dată jocul și acum aș spune că un rezultat de egalitate ar fi fost mai echitabil, la cum s-a jucat, mai ales în a doua repriză. Ne-au fost superiori la toate capitolele în prima repriză, dar în partea a doua am avut ocazii mari. În 2026 am avut ocazii rarisime”, a declarat Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoica a făcut calculele. Cum se califică FCSB în play-off

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a făcut și calculele pentru calificarea în play-off-ul Superligii României. Mihai Stoica recunoaște că situația este una extrem de delicată, însă spune că lupta pentru un loc în top 6 nu s-a încheiat. Totuși, din acest moment, roș-albaștrii depind și de rezultatele contracandidatelor.

„Încă nu s-a terminat. Un punct era mare, eram la mâna noastră. Dacă anul trecut marcam și când nu ne așteptam, acum ratăm din situații foarte clare. Noi calcule nu mai putem să facem. Calcule făceam dacă nu pierdeam meciul ăsta. Depindeam de noi. Acum depindem de alții. Vedem. Practic, trebuie să cadă două echipe dintre CFR, U Cluj, FC Argeș și Botoșani. E complicat în momentul ăsta.

Un egal între U Cluj și Botoșani poate să simplifice pentru noi problema. Să iasă ce ne dorim noi mi se pare cam greu. Până acum rezultatele ne-au ajutat. În schimb, noi am pierdut pe un stadion pe care reușeam să câștigăm. Nu pierdusem meciuri cu miză acolo. Dacă luăm nouă puncte în ultimele trei jocuri, nu pun la calcul Oțelul și UTA, avem avantaj. Eu îmi fac calculele bine. Nu joacă calculele”, a mai spus MM Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Cât de mult au costat accidentările lui Tănase și Thiam în derby-ul cu U Craiova

De asemenea, oficialul clubului din Capitală este de părere că situația lotului a cântărit enorm în meciul din campionat cu Universitatea Craiova. FCSB nu s-a putut baza pe Florin Tănase și Thiam. Cei doi jucători nu au fost nici măcar pe bancă din cauza unor accidentări.

„Nu mă așteptam să avem atâția jucători accidentați. În meciul din Cupă i-am pierdut pe Tănase și Thiam. A fost o lovitură foarte grea. Cu Tănase în teren am fi arătat altfel. Craiova l-a pierdut pe Nsimba. În locul său a jucat Assad, care a marcat un gol fenomenal. E meritul lor că au reușit să aducă doi atacanți care să aibă reușite când e nevoie mai mare”, a conchis Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu
