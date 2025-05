Mihai Stoica, dezlănțuit la adresa lui Marius Șumudică: „Dacă ducem discuţia în alte părţi, se deschide pământul şi îi înghite pe unii”

, i-a răspuns acid lui Marius Șumudică, după ce antrenorul Rapidului l-a avertizat că ar putea să îi dea o replică. Cei doi reprezentanți ai rivalelor bucureștene au avut mai multe contre de la distanță în ultima vreme.

Mihai Stoica, răspuns acid pentru Marius Șumudică

Stoica s-a arătat dispus să aibă o confruntare inclusiv la televizor cu Șumudică. Oficialul roș-albaștrilor a insinuat că tehnicianul nu are capacitatea să îi facă față din punct de vedere intelectual într-o dezbatere. „MM” Stoica s-a arătat contrariat, de asemenea, și de opiniile lui Șumudică despre arbitraj.

„(n.r. – dacă este deranjat de faptul că Marius Șumudică l-a făcut ‘vasal’?) Nu. E un joc de cuvinte, i s-a părut interesant. Eu n-am niciun fel de problemă, poate să vină şi la emisiune. Ne putem pune întrebări unul altuia, dar e cam greu… Dacă ducem discuţia în alte părţi, se deschide pământul şi îi înghite pe unii.

Să exagerezi în halul ăsta, cu arbitrajul ăsta… Mi se pare ceva incredibil. Noi am pierdut mai multe puncte decât am câştigat din cauza arbitrajului anul acesta. Eu vreau să păţească şi alţii ce am păţit noi cu Petrolul: fault la Şut, fault la Târnovanu, nu s-a dus nimeni la VAR.

Vreau să văd reacţia Comisiei de Disciplină. Au scris acolo, în comunicate, despre ‘furt’, ‘hoţie’. Eu, dacă spuneam aşa ceva, eram de mult chemat la comisii.

La meciul ăsta cu Rapid au fost două faze în defavoarea noastră: cot aplicat în figură ca o armă, Burmaz la Ngezana, şi Pertila îl calcă pe Tănase şi nu a primit al doilea galben. Cum să spui despre meciul ăsta că a fost ceva ‘de pe vremea cooperativei’?”, a declarat Mihai Stoica, la .

Marius Șumudică l-a atacat anterior pe Mihai Stoica

Anterior, tehnicianul Rapidului l-a avertizat pe că îi va da o replică, deranjat de felul în care s-a referit la resursele sale intelectuale.

Marius Șumudică l-a numit pe Mihai Stoica „vasal” și a acuzat că soarta campioanei a fost stabilită înainte de începerea play-off-ului. Șumudică a lăsat încă o dată să se înțeleagă că FCSB este favorizată cu intenție de arbitri în Superligă.

Marius Șumudică: „Sunt o sumedenie de greşeli împotriva Rapidului”

„E adevărat că Rapid, Craiova şi Dinamo sunt cele mai dezavantajate din punctul de vedere al arbitrajelor dintre cele şase din play-off. E adevărat că dacă nu a ieşit Vassaras cu explicaţii de la FRF, a ieşit ‘vasalul’ (n.r.- s-a referit la Mihai Stoica) să ne explice cum e cu greşelile de arbitraj.

Din punctul meu de vedere, sunt o sumedenie de greşeli împotriva Rapidului. Mi-au rămas pe retină. Dacă şi părerea lui Rădoi este aceeaşi, ce să mai spun? Eu nu am în gând ce se va întâmpla. Campionatul este jucat de când a început play-off-ul.

Apropo de cei care cred că sunt incult sau încuiat. Să se documenteze, să vadă ce înseamnă mitomanie. Aviz amatorului (n.r.- tot către Mihai Stoica), care… Să se aștepte cât de curând (n.r.- să-i dea replica)”, a spus Marius Șumudică.