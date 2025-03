Mihai Stoica dezvăluie salariul atacantului dorit de Gigi Becali la FCSB: „Și Rapid poate să-i facă oferta asta, e finul lui Șumudică!”

Managerul general al campioanei României a spus că salariul fotbalistului lui Trabzonspor este de 1.000.000 de euro. FANATIK SUPERLIGA că este interesat de Denis Drăguș.

Mihai Stoica dezvăluie salariul atacantului dorit de Gigi Becali la FCSB

, fotbalistul pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB: „Am văzut că multă lume l-a criticat pe Drăguș, dar mie chiar mi s-a părut că a jucat. A greșit când nu a pasat. La faza golului am stat bine în teren, Man nu avea cum să închidă marginea terenului.

ADVERTISEMENT

Eu cred că Drăguș are nevoie de spații. E mult diferit față de Bîrligea. Vorbim despre număr nouă, eu încă nu știu dacă Drăguș e număr nouă sau atacant lateral stânga. E un jucător important și pentru națională. Cred că ar avea dificultăți dacă întâlnește un adversar care nu lasă spații. Cred că e un jucător mai potrivit pentru echipe care joacă pe contraatac. E un jucător cu tehnică bună, cu care poți face presing. E puțin individualist. N-a jucat rău.

Bosnia are câțiva jucători buni, Dzeko, Demirovic, Kolasinac, dar Bosnia face parte din categoria echipelor slabe. Noi ne doream să batem Austria, păi noi nu trebuia să ne bată Bosnia. Știu de unde vin, dar și noi am jucat la un Campionat European și am trecut de grupe”.

ADVERTISEMENT

„Nu cred că vine, m-aș mira să se facă mutarea. Gigi a făcut oferta asta, poate și Rapid să facă oferta asta, mă gândesc. Este finul lui Șumudică și poate conta și asta. Din câte știu, are un salariu de un milion de euro. Are 26 de ani, are un singur sezon cu cifre. Louis Munteanu are cifre, dar sunt în România.

Nu m-a surprins că Louis nu e la echipa națională. Bănuiam că vor juca Drăguș și Bîrligea. Erau primele variante. De ce? Bîrligea e o certitudine. Bîrligea a jucat în Europa, împotriva unor adversari de calibru”, a mai spus MM Stoica, la TV .

ADVERTISEMENT

„Rațiu a fost prea pasiv la gol!”

„Pasa dintr-un teren în altul a fost genială, credeam că o dă afară. Man a avut o atitudine foarte bună. Cred că Marius Marin trebuia să vină mai aproape de Man, ca să-l ajute în duelul lui cu Kolasinac.

ADVERTISEMENT

Marius Marin vine bine, dar Rațiu trebuia să intervină la șeptarul lor. Bancu trebuia să riște și să bage alunecare, dar Bancu e ultimul vinovat, problema a fost pe partea lui Rațiu. Lumea credea că s-a lăsat Kolasinac de fotbal, dar iată că de-asta l-a luat Atalanta.

În momentul în care e pasa scurtă, de ce nu intervine Rațiu? A fost prea pasiv. Culmea e că Niță a fost aproape să o scoată și pe asta. Dar când e să se aleagă praful…”, a .

„Eu puteam să jur că va da penalty. E indiscutabil că fotbalistul lor nu vrea să ducă mingea spre minge, dar eu cred că e o greșeală tehnică. Ok, e 50-50, dacă vrei dai penalty, dacă nu vrei, nu dai.

E o greșeală tehnică, dar sunt faze care se judecă diferit. E o greșeală mare a jucătorului, ce să mai, e mâna depărtată de corp. Și eu cred că e mai penalty decât să nu fie. La meciul cu Slovacia, am avut noroc că am primit acel penalty, Ianis a fost foarte deștept atunci. Aici e altă discuție. Nu arătam rău, ajungeam ușor la poartă în momentele alea”, a mai spus Mihai Stoica.