Meme Stoica, dezvăluire după greșeala lui Mihai Popescu din FCSB – CFR Cluj 3-2: „Știți cine apără bine la noi?”

. La scorul de 3-0, „roș-albaștrii” au rămas în zece oameni, . Președintele Consiliului de Administrație al FCSB, Mihai Stoica, a analizat cartonașul roșu încasat de fundaș.

Mihai Stoica a analizat eliminarea lui Mihai Popescu: „E frumos reflexul”

Oficialul campioanei a afirmat că gestul lui Popescu a reprezentat o greșeală, însă nu una foarte importantă, ținând cont de faptul că FCSB a obținut victoria la final, iar „roș-albaștrii” au mai multe variante pentru linia defensivă contra Rapidului. „La momentul ăla e greu să cauționezi un jucător care face o astfel de eroare.

Îți imaginezi că a fost o chestie de instinct. Greșeala e mare, doar că meciul s-a câștigat. Atunci, ce să faci? E ok să se judece în funcție de rezultat. Nu e o problemă că lipsește cu Rapid. Încă nu s-a inventat fotbalul în 12.

Sub vârstă poate va juca altcineva. Vine Bîrligea, care nu are cum să lipsească din formula de start. Am vorbit cu el după meci, chiar și azi. Se întâmplă câteodată să reacționezi instinctiv, ce să facem?

E frumos reflexul. Știți cine apără bine la noi? Șut, a fost și portar la copii. (n.r. Mihai Popescu) E mai înalt decât jumătate dintre portarii din SuperLiga” a afirmat Mihai Stoica la .

Mihai Stoica a analizat victoria FCSB-ului: „Nu am avut absolut nicio emoție”

FCSB a deschis scorul contrar cursului jocului în partida cu CFR Cluj, prin Juri Cisotti, însă mai apoi , iar Cisotti a realizat „dubla”. După eliminarea lui Mihai Popescu, Louis Munteanu a punctat de două ori, însă campioana a avut câștig de cauză la final.

„Sunt impresii foarte bune. A fost acel moment, în minutul 65, când Popescu a fost eliminat. Am tremurat, dar nu foarte mult. Un avantaj de două goluri, chiar dacă eram în inferioritate, poate fi păstrat cu ușurință, conform antecedentelor noastre cu Olympiacos, cu PAOK. Olympiacos cred că e o echipă puțin mai bună decât CFR Cluj. CFR n-a avut nicio ocazie, dar nicio ocazie.

Nu am fi semnat pentru un egal (n.r. după prima jumătate de oră). Știam că în repriza a doua va intra Octavian Popescu. Chiar dacă am văzut că foarte mulți sunt dezamăgiți, că nu mai e același, a făcut un sacrificiu imens. Simplul fapt că joci împotriva lui Octavian Popescu îți creează o mare problemă.

Au fost mai prezenți în jumătatea noastră decât am fost noi în a lor, dar nu au avut nicio ocazie. Au avut 5 cornere, ok. Șutul lui Munteanu (n.r. cel din minutul 34) este foarte frumos, dar nu l-aș încadra nici la situație de gol. Târnovanu l-a respins fără dificultate. Am marcat la prima ocazie, e foarte adevărat, se cheamă că am condus la pauză cu șansă. După aceea, nu am avut absolut nicio emoție” a afirmat Mihai Stoica.