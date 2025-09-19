Mihai Stoica, dezvăluire incredibilă! Cât vorbește cu Gigi Becali într-o zi la telefon: „Ăsta e recordul”

FCSB are un start prost de sezon, însă oficialii campioanei României au încredere că echipa va reuși să se redreseze în etapele următoare și nu va rata prezența în play-off. , a vorbit despre relația sa cu Gigi Becali.

Gigi Becali știe tot ce mișcă la FCSB. MM Stoica îl ține la curent cu situația echipei

, vrea să știe tot ce mișcă la echipă și vine adesea și cu soluții pentru oamenii din staff. Mihai Stoica îi comunică detalii legate de pregătirea jocurilor pentru a stabili tactica de meci.

În sezoanele precedente, această strategie a dat roade. FCSB a câștigat două titluri consecutive în Superliga României și a făcut meciuri mari în Europa League, însă în actuala stagiune lucrurile merg ceva mai greu.

Mihai Stoica: „Nu există zi fără câteva convorbiri”

Mihai Stoica recunoaște că nu trece o zi fără să se consulte cu patronul clubului, Gigi Becali. Omul de afaceri îl ține la telefon și peste 4 ore când sunt meciuri importante, pentru a ști clar care este situația la echipa pe care o deține.

„(n.r. Cât timp vorbești la telefon cu Gigi Becali într-o zi?) Recordul a fost 4 ore și 22 de minute, când am însumat convorbirile în ziua respectivă. Recordul cap-coadă, două ore. La o vreme, convorbirea se întrerupea automat la o oră. Acum nu se mai întrerupe. Nu există zi fără câteva convorbiri. Doar dacă e plecat, dar și de acolo găsește timp”, a declarat Mihai Stoica, conform

FCSB va juca vineri seara un meci extrem de important la Botoșani. Roș-albaștrii trebuie să plece acasă cu 3 puncte pentru a nu-și complica și mai mult situația. Campioana României este, în acest moment, departe de locurile care garantează prezența în play-off-ul Superligii României.