Mihai Stoica, dezvăluire incredibilă! Cât vorbește cu Gigi Becali într-o zi la telefon: „Ăsta e recordul”

Mihai Stoica a recunoscut câte ore petrece la telefon cu patronul de la FCSB, Gigi Becali. „Nu există zi fără câteva convorbiri”.
Alex Bodnariu
19.09.2025 | 10:24
Mihai Stoica dezvaluire incredibila Cat vorbeste cu Gigi Becali intro zi la telefon Asta e recordul
„Cât timp vorbiți la telefon cu Gigi Becali?”. Mihai Stoica a recunoscut că patronul de la FCSB îl ține și 4 ore în apel

FCSB are un start prost de sezon, însă oficialii campioanei României au încredere că echipa va reuși să se redreseze în etapele următoare și nu va rata prezența în play-off. Mihai Stoica, președintele clubului, a vorbit despre relația sa cu Gigi Becali.

Gigi Becali știe tot ce mișcă la FCSB. MM Stoica îl ține la curent cu situația echipei

E binecunoscut faptul că Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, vrea să știe tot ce mișcă la echipă și vine adesea și cu soluții pentru oamenii din staff. Mihai Stoica îi comunică detalii legate de pregătirea jocurilor pentru a stabili tactica de meci.

În sezoanele precedente, această strategie a dat roade. FCSB a câștigat două titluri consecutive în Superliga României și a făcut meciuri mari în Europa League, însă în actuala stagiune lucrurile merg ceva mai greu.

Mihai Stoica: „Nu există zi fără câteva convorbiri”

Mihai Stoica recunoaște că nu trece o zi fără să se consulte cu patronul clubului, Gigi Becali. Omul de afaceri îl ține la telefon și peste 4 ore când sunt meciuri importante, pentru a ști clar care este situația la echipa pe care o deține.

„(n.r. Cât timp vorbești la telefon cu Gigi Becali într-o zi?) Recordul a fost 4 ore și 22 de minute, când am însumat convorbirile în ziua respectivă. Recordul cap-coadă, două ore. La o vreme, convorbirea se întrerupea automat la o oră. Acum nu se mai întrerupe. Nu există zi fără câteva convorbiri. Doar dacă e plecat, dar și de acolo găsește timp”, a declarat Mihai Stoica, conform Orange Sport.

FCSB va juca vineri seara un meci extrem de important la Botoșani. Roș-albaștrii trebuie să plece acasă cu 3 puncte pentru a nu-și complica și mai mult situația. Campioana României este, în acest moment, departe de locurile care garantează prezența în play-off-ul Superligii României.

