Mihai Stoica, dezvăluirea momentului despre antrenorul FCSB: “Reghecampf l-a ajutat foarte mult!”

FCSB a fost preluată, temporar, de Lucian Filip și Alin Stoica după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep. Mihai Stoica a dezvăluit ce rol a avut Laurențiu Reghecampf în viața lui Filip, fostul jucător al echipei bucureștene. Cum a reușit tehnicianul să îi schimbe radical traiectoria și ce a văzut Mihai Stoica, de fapt, în el.

Plecarea lui Mirel Rădoi în Turcia, la Gaziantep, a lăsat FCSB într-o ipostază delicată. Banca tehnică a fost preluată, pentru moment, de cuplul Lucian Filip – Alin Stoica. Sub comanda lor, FCSB a câștigat meciul cu Petrolul cu 3-1, în etapa 6 din play-out. Mihai Stoica a dezvăluit cum l-a ajutat , pe Lucian Filip să devină un jucător important la FCSB, înainte de retragere. „O să spun o mică istorie. Filip a ajuns la nivelul lui fotbalistic maxim datorită lui Laurențiu Reghecampf. Care dintr-un fundaș stânga, un mediocru, l-a făcut mijlocaș central foarte bun, nu bun, foarte bun. Din nefericire pentru el, pentru cariera lui de fotbalist, a fost chinuit îngrozitor de accidentări, foarte grave.

În 2013, după ce jucase și fusese protagonistul returului play-off-ului Champions League de la Varșovia cu Legia, s-a accidentat grav și țin minte și acum discuția de la spital după operație. Am vorbit cu el și cu mama lui. I-am mărit salariul și i-am spus că vreau să îl văd căpitanul echipei. Avea 23 de ani și suferise o accidentare gravă. Titularii erau Pintilii, Bourceanu și Prepeliță. Când a terminat contractul după accidentările avute, a zis că vrea să mai joace. Eu i-am spus să nu o mai facă, dar să rămână și să se ocupe de jucătorii de perspectivă din academie. A plecat să mai joace la Clinceni, a fost un fiasco. M-am gândit că el nu a vrut să rămână când i-am zis, dar am trecut peste și l-am adus fără să aibă nicio secundă de școală de antrenori. Nu i-am adus pe Bourceanu sau Prepeliță, care începuseră deja, ci l-am adus pe Filip, pentru că văzusem ceva în el!”, a spus Mihai Stoica la MM la FANATIK.

Lucian Filip vrea să fie antrenor principal la FCSB

Lucian Filip s-a retras oficial din fotbal în primăvara anului 2022, când era legitimat la Academica Clinceni. Fostul mijlocaș român a revenit ulterior la FCSB, însă ca membru în staff. Acum, după victoria din meciul cu Petrolul, „Datorită staff-ului care a rămas, consider că ne-am făcut treaba destul de bine și, pentru o perioadă scurtă de timp, putem suplini cu succes până la venirea unui antrenor cu licență Pro.

Singurul lucru la care mă gândesc este să menținem același ritm, aceeași plăcere pe care am arătat-o azi. Îmi doresc foarte mult să rămân la acest club și, bineînțeles, să fac performanță. Sunt de mult timp aici, am crescut aici. Am avut performanțe ca jucător și vreau să am și ca antrenor. Îmi doresc să fiu antrenor principal la FCSB”, au fost cuvintele lui Lucian Filip după FCSB – Petrolul 3-1.

181 de meciuri a strâns Lucian Filip ca jucător la FCSB

7 trofee a câștigat Filip în total cu FCSB