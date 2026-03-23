Mihai Stoica, dezvăluiri despre transferurile din vară de la FCSB: „Trei-patru jucători trebuie să vină. Pe 31 mai vreau să avem lista”. Exclusiv

Mihai Stoica a oferit ultimele detalii referitoare la strategia de transferuri de la FCSB care se dorește a fi implementată în vară. Astfel, președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru a dorit să puncteze în primul rând faptul că în această chestiune va conta foarte mult ce decizie va lua Mirel Rădoi la finalul sezonului, adică dacă va alege să continue sau nu și de la acel moment la echipa finanțată de Gigi Becali.

Ce se întâmplă în vară cu transferurile de la FCSB

De asemenea, oficialul campioanei en-titre a României a transmis cu această ocazie și că un alt aspect de care depinde campania de mercato din vară este reprezentat de accederea echipei în preliminariile Conference League. Și în funcție de acest lucru deci ar urma să se stabilească exact țintele de transferuri. În acest context, MM Stoica a apreciat că în linii mari FCSB ar avea nevoie de trei sau patru jucători noi pentru pregătirea sezonului viitor.

Nu în ultimul rând, a explicat că își dorește ca la data de 31 mai, atunci când se va ști exact dacă gruparea roș-albastră va fi sau nu calificată în preliminariile Conference League, lista de transferuri să fie deja întocmită, iar la scurt timp primele discuții să fie deja demarate. Meme a informat din nou și că se încearcă în prezent explorarea unor piețe noi de către FCSB.

Ce a spus Mihai Stoica despre transferurile dorite la FCSB

A fost cazul într-o anumită măsură și în această iarnă, când s-au dorit anumite achiziții din Portugalia, dar în cele din urmă mutările respective au rămas, cel mai probabil, în așteptare. Pe de altă parte, situația contractuală a lui Florin Tănase și nu a exclus varianta ca fotbalistul să își prelungească actualul contract cu FCSB, ba chiar din contră.

„Se lucrează. Da, doar că acum este extrem de important ce va face Mirel. Nu știu. Eu tot ce voi întreprinde de acum încolo, îl voi consulta în toate problemele. Duminică e ziua lui, îl las în pace, dar de luni vreau să discutăm programul. Știm că va începe campionatul în 11-12 iulie. Nu știu dacă avem nevoie chiar de cinci-șase jucători. Adică trei-patru jucători trebuie să vină, acum depinde.

(n.r. Despre posibilitatea ca Florin Tănase să își prelungească înțelegerea) Nu discutăm asta acum. Da, există șanse, bineînțeles. Dacă Gigi îi va face o ofertă, clar că o va lua în discuție, în calcul. Contează și ce facem, ajungem în Conference, nu ajungem. Eu vreau ca pe data de 31 mai, când știm exact cum stăm, să avem lista jucătorilor pe care îi abordăm. Lista cluburilor de care aparțin sau doar lista jucătorilor, dacă sunt liberi. Studiem niște piețe pe care până acum nu le-am studiat”,