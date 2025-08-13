Sport

Mihai Stoica, dezvăluiri din Kosovo înainte de Drita – FCSB: „Ne-ar relaxa mental. Suntem într-un recul teribil”

Mihai Stoica a prefațat, direct de la Priștina, confruntarea dintre Drita și FCSB. Ce îl îngrijorează pe oficialul roș-albaștrilor
Cristian Măciucă
13.08.2025 | 23:04
Mihai Stoica dezvaluiri din Kosovo inainte de Drita FCSB Near relaxa mental Suntem intrun recul teribil
ULTIMA ORĂ
Mihai Stoica, dezvăluiri din Kosovo înainte de Drita - FCSB: „Ne-ar relaxa mental. Suntem într-un recul teribil”. FOTO: sportpictures.eu

Mihai Stoica speră ca roș-albaștrii să iasă din criză după Drita – FCSB. Campioana României începe de la scorul de 3-2 manșa secundă a „dublei” din turul 3 preliminar Europa League.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, înainte de Drita – FCSB: „Tot ce intra anul trecut iese acum, ce nu intra adversarilor intră acum”

Returul Drita – FCSB este programat joi, 14 august, de la ora 21:00. Mihai Stoica are emoții înaintea partidei de la Priștina, chiar dacă roș-albaștrii au avantaj de un gol. Campioana României traversează o perioadă extrem de proastă, mai ales în campionat, acolo unde, după cinci etape, este pe locul 12, cu 4 puncte.

„E un meci care ne-ar relaxa mental. O calificare ar însemna o nouă participare în faza principală a unei competiții europene. Am avea posibilitatea, ca anul trecut, să participăm în Europa League.

ADVERTISEMENT

Concentrarea e maximă. Suntem într-un recul teribil. Nu neapărat dacă vorbim de joc, ci de tot ce se întâmplă. Tot ce intra anul trecut iese acum, ce nu intra adversarilor intră acum. Dar am convingerea că vom depăși această perioadă și vom reveni unde ne recomandă valoarea.

Jucătorii au bonusuri. Singurele. Cele pentru grupele europene. Din punct de vedere al motivării nu sunt îngrijorați. Lipsesc jucători importanți, dar am avut o revenire importantă în tur, cu o echipă din care au lipsit mai mulți jucători importanți”, a declarat președintele C.A. de la FCSB.

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

„Întrebarea e dacă va juca Pantea sau dacă va juca Kiki”

Mihai Stoica a vorbit și despre primul „11” pe care Elias Charalambous îl va folosi împotriva campioanei din Kosovo. Marele absent al roș-albaștrilor este Risto Radunovic. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate care e starea de sănătate a fundașului stânga muntenegrean. 

ADVERTISEMENT
S-a terminat: actele de divorț au fost semnate! Ce i-a luat fostului soț,...
Digisport.ro
S-a terminat: actele de divorț au fost semnate! Ce i-a luat fostului soț, după ce a înșelat-o

„Da, Olaru poate evolua, nu știu dacă de la început, dar e importantă prezența lui în mijlocul coechipierilor. Revine și Ngezana. Radunovic nu a jucat nici un în tur, dar Pantea a jucat foarte bine. Întrebarea e dacă va juca Pantea sau dacă va juca Kiki. În rest, se cam știe echipa. Sunt toate premisele să obținem un rezultat bun și să ne calificăm în play-off-ul Europa League”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport 1.

ADVERTISEMENT
2,02 este cota Betano pentru „2 solist” la Drita - FCSB
Mirel Rădoi a invocat semifinala cu Middlesbrough pentru a-și ține jucătorii conectați înainte...
Fanatik
Mirel Rădoi a invocat semifinala cu Middlesbrough pentru a-și ține jucătorii conectați înainte de Spartak Trnava – CSU Craiova: „Eu am trecut prin ce trec ei acum”
Cum se poate vedea, totuși, la TV meciul Drita – FCSB. Care este...
Fanatik
Cum se poate vedea, totuși, la TV meciul Drita – FCSB. Care este postul de televiziune străin care transmite partida
Marele regret al carierei lui Costel Orac! Ce nedreptate i-a făcut Mircea Lucescu:...
Fanatik
Marele regret al carierei lui Costel Orac! Ce nedreptate i-a făcut Mircea Lucescu: „Nu ajungi nicăieri dacă ţii supărări”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Șocant! Un fost fotbalist de la Rapid și FCSB ar fi ajuns pe...
iamsport.ro
Șocant! Un fost fotbalist de la Rapid și FCSB ar fi ajuns pe străzi: 'Nu mai știe nimic despre el. Este într-o situație foarte, foarte grea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!