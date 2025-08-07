Sport

Mihai Stoica, dialog încins cu Silviu Tudor Samuilă la TV înainte de FCSB – Drita: „Tu îndeplinești funcția de psiholog!?” / „Mă lași să vorbesc?”

Nervii la FCSB sunt întinși la maximum înainte de meciul cu Drita din cupele europene. Mihai Stoica a răbufnit în direct la TV într-o discuție despre „criza” de la echipă
07.08.2025 | 10:50
Mihai Stoica dialog incins cu Silviu Tudor Samuila la TV inainte de FCSB Drita Tu indeplinesti functia de psiholog Ma lasi sa vorbesc
Mihai Stoica a răbufnit în platoul de televziune: „Băi, nu avem nevoie!”. Foto: Colaj FANATIK

Mihai Stoica a răbufnit în timpul emisiunii la care este invitat în mod regulat. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB  s-a enervat atunci când Silviu Tudor Samuilă a adus în discuție nevoia unui psiholog la campioana României.

Dialog aprins între Mihai Stoica și Sliviu Tudor Samuilă: „Nici Guardiola nu a reușit” / „Băi, nu avem nevoie de psiholog!”

FCSB a trăit o eliminare umilitoare din Liga Campionilor, însă își poate spăla păcatele dacă va ajunge pe tabloul principal din UEFA Europa League. Pentru această performanță, „roș-albaștrii” trebuie să treacă de Drita și Aberdeen, în caz contrar, vor ajunge în Conference League sau chiar vor fi eliminați din cupele europene, ceea ce ar însemna un adevărat dezastru fotbalistic.

Cu o zi înainte de meciul de pe Arena Națională, împotriva campioanei din Kosovo, Mihai Stoica a fost invitat la TV, unde Silviu Tudor Samuilă l-a întrebat despre criza din interiorul echipei și dacă nu cumva un psiholog ar putea rezolva problema:

„(n.r. – Știu că ești împotiva psihologului la echipă. V-ați gândit în ultima perioadă să aduceți unul?) Dacă aș aduce psiholog la echipă, eu de ce să mai merg pe acolo?. (n.r. – Tu îndeplinești funcția de psiholog?) Eu cred că am suficientă experiență în fenomenul ăsta fotbalistic încât să n-am nevoie să vină unul să-mi spună «Bateți cu lingura-n oală și vedeți dacă roșu e mai verde decât albastru». Poate sunt eu învechit, nu mă interesează aceste lucruri.

Sile, doi ani de zile am dominat fotbalul românesc, am făcut record în Europa și de-odată avem nevoie de psiholog? Băi, nu avem nevoie de psiholog! Avem nevoie de fotbaliști care trebuie să-și depășească temerile și noi știm să le explicăm cum să o facă. Dacă ei vor fi în stare, rămâne de văzut. N-am nevoie de psiholog. Mi se par niște impostori unii, probabil că nu toți. La Manchester City știi cumva cum se numește psihologul? (n.r. – Nici Guardiola nu a reușit să redreseze Manchester City atunci) Nu vine niciun psiholog să facă un podcast să ne explice ce s-a întâmplat la City?”, a răbufnit Mihai Stoica la TV Prima Sport.

FCSB a gustat din propria rețetă: „Ce am reușit la PAOK, s-a întors împotriva noastră cu Shkendija”

Fotbalul este un sport foarte popular prin imprevizbilitate sa. Mihai Stoica a explicat că, așa cum FCSB a învins-o pe PAOK, deși era mult mai slab cotată, așa s-a întâmplat și cu Shkendija, în contextul mai multor absențe importante de la echipa campioană a României:

„Sile, echipa asta a dominat PAOK Salonic cum nu a dominat nicio echipă românească o campioană dintr-un campionat precum cel al Greciei (n.r. – Da, dar echipa asta nu mai bate nici pe Shkendija și pe Inter d’Escaldes!). Mă lași să vorbesc sau vorbim, așa, unul peste altul?

ADVERTISEMENT

Când am bătut PAOK de trei ori, ne trebuiau psihologi atunci? Să le explice că nu e normal să-i batem de trei ori? Ce s-a întâmplat în disputele cu PAOK, s-a întâmplat acum și în dublele cu Shkendija. Sile, ne-au lipsit Bîrligea, Alibec, Olaru, Tănase. Despre ce vorbim?”, a mai adăugat Mihai Stoica în dialogul cu Silviu Tudor Samuilă.

