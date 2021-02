Mihai Stoica, din nou în război cu CSA Steaua. Vrea ca salariile echipei din Liga 3 să fie publice

Mihai Stoica a vorbit din nou despre salariile jucătorilor de la CSA Steaua, iar oficialul FCSB-ului ar vrea mai multă transparență în privința salariilor uriașe pe care le-ar încasa fotbaliștii formației din liga 3.

Într-o postare pe Facebook, Mihai Stoica a promis că își va cere scuze pentru acuzații dacă „militarii” vor publica salariile pe care jucătorii echipei le încasează.

Totul a pornit de la o declarația a lui Daniel Oprița, antrenorul CSA Steaua, care a infirmat zvonurile lansate de Mihai Stoica, în privința salariilor fotbaliștilor de la formația „roș-albastră”.

Mihai Stoica vrea ca salariile jucătorilor de la CSA Steaua să fie publice

Mihai Stoica a postat pe Facebook un mesaj în care cere ca salariile jucătorilor de la CSA Steaua să fie făcute publice: „Nici eu nu vreau să intru în polemică cu Daniel Oprița, ne leagă prea multe amintiri și performanțe irepetabile cu FC Steaua București (FCSB), mai ales cursa din 2006 (Giulești).

Dacă nu există salarii de mii de euro la echipa de fotbal din Liga a 3-a a Clubului Sportiv al Armatei, îmi fac mea culpa”.

„Chiar mi-aș dori, fiind un club finanțat din bani publici, să se publice câștigurile jucătorilor și antrenorilor de acolo, sau măcar fondul lunar de salarii.

Abia aștept să-mi prezint scuze public când voi fi contrazis după apariția în presă a acestor date (am zâmbit cu subînțeles)”, a mai scris Mihai Stoica.

Nici eu nu vreau să intru în polemică cu Daniel Oprița, ne leagă prea multe amintiri și performanțe irepetabile cu FC… Publicată de Mihai Stoica pe Luni, 22 februarie 2021

Acuzații grave ale lui Mihai Stoica la adresa CSA Steaua

Mihai Stoica a dezvăluit că meciul dintre FCSB II și CSA Steaua este mai important decât meciurile pe care echipa mare le-ar mai fi avut în Cupa României, pentru că vrea să pună capăt proiectului susținut din bani publici de la echipa militarilor:

„E mai important meciul dintre FCSB II cu CSA Steaua decât Cupa României, pentru că trebuie stopată această gaură neagră. Sunt plătitor de taxe, dar nu vreau să plătesc salariul lunar al lui Nsiah, care am auzit că are 28.000 de lei pe lună. Nu sunt de acord să plătesc pentru un fotbalist de 38 de ani care joacă în Divizia C și are burtă.

ADVERTISEMENT

Nu mă deranjează să plătesc taxe pentru sportivii care au performanțe. Nu vorbesc despre echipe precum CSM București, pentru că acolo se joacă în Liga Campionilor. Și la Steaua este Ana Maria Brânză care face cinste țării. Eu vorbesc strict despre echipa lor de fotbal”.