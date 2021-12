Mihai Stoica, generos de sărbători. A revenit la sentimente mai bune față de Dinamo: „I-aș vrea și în play-off”

De sărbători, Mihai Stoica uită de orice rivalitate și le ține pumnii dinamoviștilor în lupta pentru evitarea retrogradării. Ba chiar și-ar fi dorit, de dragul spectacolului, ca aceștia să prindă un loc în play-off-ul din Casa Pariurilor Liga 1, deși recunoaște că anumite „antipatii” ar putea împiedica echipa sa din drumul spre un nou titlu, primul după șase ani de „secetă”.

Mihai Stoica vrea ca Dinamo să scape de retrogradare. Cum ar trebui să arate play-off-ul pentru a fi cât mai atractiv

„Chiar dacă am militat în trecut pentru sistemul cu play-off, pentru clubul pe care îl reprezint, play-off-ul nu e ceea ce trebuie. Antipatiile se pot arăta în a doua parte a play-off-ului din partea unora care nu mai au nimic de câştigat sau de pierdut din punct de vedere sportiv, dar pot câştiga din alte puncte de vedere.

Nu mă refer la criteriul financiar, ci dacă eu nu suport o echipă şi nu o suport, bineînţeles că o să fac tot ce pot să nu ia campionatul. În play -off se pot schimba multe. Îmi doresc ca Dinamo să fie în primul eşalon. Dacă s-ar putea să îi batem aşa, cum i-am bătut anul ăsta de fiecare dată, ar fi şi mai bine, dar vreau Dinamo în primul eşalon.

ADVERTISEMENT

I-aş vrea şi în play-off, nu e problemă. Mi-ar plăcea un play-off, spre exemplu cu CFR. E lucrul cert, dacă nu se întâmplă vreo insolvenţă sau vreun faliment, cine ştie, se aud multe din zona aia. Mi-ar plăcea aşa cum am spus, CFR, noi, Rapid, Dinamo, o Craiova şi nu ştiu, mai puneţi una, Sepsi, pentru că are stadion prea frumos”, a dezvăluit managerul general al FCSB-ului la .

Play-off-ul, vis interzis. Dinamo se află pe ultimul loc în clasament

După 21 de etape, cele șase locuri care asigură prezența în play-off sunt ocupate, în ordine, de CFR Cluj, FCSB, FC Voluntari, FC Botoşani, Universitatea Craiova şi Farul, în timp ce Rapid , la egalitate de puncte cu echipa lui Gheorghe Hagi, iar Sepsi e abia pe 10.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, Dinamo ocupă penultimul loc în clasament, la doar două lungimi în fața „lanternei roșii” Academica Clinceni și are mari emoții în lupta pentru evitarea retrogradării. Cu toate acestea, e convins că va reuși, alături de jucătorii din lot, să redreseze corabia.

„M-am apucat de treabă, fac programe, lot de jucători, tot. A fost surprinzător, chiar nu m-am așteptat. Am primit telefonul de la domnul Mureșan, m-a întrebat dacă vreau, i-am zis ‘da!’. După am discutat despre contract. Am semnat pe un an și jumătate.

ADVERTISEMENT

Primul lucru pentru mine e pasiunea în fotbal. Eu zic că omul sfințește locul. Că e greu, că e ușor, eu cred că pot face lucrurile să fie mai bine. Nu e ușor, dar e fotbal, trebuie să jucăm fotbal.

Am fost la echipe la care am stat o perioadă bună de timp, la Iași am stat doi ani, la Dinamo un an și patru luni, am fost la o echipă de liga a doua, Viitorul Pandurii, la care am stat până aproape de final și am plecat pentru că nu mi-am îndeplinit obiectivul pe care eu l-am impus, intrarea în play-off, iar toți spuneau că sunt nebun.

ADVERTISEMENT

Trebuie să-i văd pe jucători că dau totul, că-și dau sufletul pe teren, că fotbalul nu l-au uitat. O să am discuții cu ei, acum eu doar mă uit pe o listă, am discuții cu oamenii din club, despre cum s-au comportat. Dacă unul văd că nu e conectat la Dinamo, la revedere.

Cine rămâne la Dinamo, trebuie să văd că mănâncă iarba aia. Eu decid cine rămâne, eu! Mi s-a spus că orice decizie se va lua, eu voi fi cel care va da ok-ul.

ADVERTISEMENT

Voi vorbi cu Filip, cu Matei, cu Torje, să-i întreb dacă vor să mai joace fotbal. Că fotbalul nu l-au uitat. Până pe 5 ianuarie voi vorbi cu jucătorii. La unii o să renunțăm înainte să-i vedem la teren. Voi lua și meciurile în care ei au jucat”, a declarat noul tehnician al „câinilor” la .