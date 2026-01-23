Mihai Stoica, discurs dur după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Am primit ceea ce am meritat. Există jucători care par plafonați!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a suferit o înfrângere dură în faţa celor de la . Roş-albaştrii mai păstrează doar , cu o etapă înainte de final, cu Fenerbahce.

Mihai Stoica, discurs dur după 1-4 cu Dinamo Zagreb: „Am primit o lecţie”

Mihai Stoica a avut un discurs virulent la FANATIK SUPERLIGA în care a pus tunurile pe jucători pentru atitudinea din meciul cu Dinamo Zagreb, spunând că rezultatul este just şi orice altceva

„Am mai întâlnit episoade de genul ăsta, nu este primul. În fotbal, ca în viaţă, fiecare primeşte ce merită. Iar acum, asta merităm. De la jucători, la ultimul membru al delegaţiei. Dacă s-ar fi terminat 2-1 cu ocazii pe final ne păcăleam.

Ziceam că am luptat de la egal la egal. N-am fost la niciun egal cu nimeni. Am primit o lecţie. Dacă nu avem minte, va fi un eşec total. Dar cred că vom fi alţii, nu ca aseară. Ne-am propus ceva şi ce ne-am propus a rămas la vestiare.

Să începi cu 2-0 în faţa unei echipe care nu e o forţă, chiar dacă a plătit 5 milioane pe un jucător din Bundesliga şi a bătut cu 3-1 Fenerbahce… dar nu e o echipă pe care nu o puteam contracara. Noi nu prea am fost la meciul ăsta”, a spus Mihai Stoica.

Meciul cu CFR, decisiv pentru play-off: „A ajuns cuţitul la os”

Managerul general al campioanei a declarat că meciul cu CFR Cluj este decisiv pentru calificarea în play-off. Andre Duarte va fi apt de joc, în schimb Ofri Arad este în urmă cu pregătirea:

Totuşi, echipa asta a reuşit doi ani să se califice în faza principală a unei competiţii importante şi alţii nu au reuşit. Şi nici nu cred că vor reuşi. Să vedem când ajung şi alţii pe acolo, dar tare mi-e teamă că nu va ajunge.

Uite, Universitatea Craiova nu a reuşit să meargă mai departe. Anul trecut am mers mai departe decât credeam că putem să ajungem. Iar în acest an ni s-au întâmplat multe. Avem jucători plafonaţi, jucători care şi-au schimbat comportamentul.

Acum simt toţi că a ajuns cuţitul la os. Dacă nu câştigăm cu CFR-ul, se îndepărtează şi play-off-ul. Dar nu îmi vine să cred că se va întâmpla asta. Ambii jucători noi au carte verde, pot juca. Ok, Ofri e în urmă cu pregătirea.

Dar, Andre Duarte poate juca împotriva CFR-ului. Nu cred că trebuie să discut de ei (n.r. Ngezana şi Dawa). Nu ştiu cine s-a ridicat la nivel în contextul actual… Ca efort, Darius Olaru, mai sunt jucători cărora nu ai ce să le reproşezi, dar şi alţii care au rămas datori”, a spus Stoica la FANATIK SUPERLIGA.